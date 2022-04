Jiný hrad než Bouzov režisér pro Princeznu zakletou v čase 2 nezvažoval

„Děláme úvodní scény, i když jsme už paradoxně na konci natáčení,“ uvedla výkonná producentka Kristýna Kamenická.

Pohádka o princezně Elleně, která se od svých dvacátých narozenin probouzí každý den do stejného dne, pokračuje v druhém díle dalším dobrodružstvím.

Tentokrát je hlavní postavou alchymistka Amélie, kterou hraje herečka Eliška Křenková.

„Amélie zjišťuje, že je potřeba zastavit další zlo, a společně se svojí nejlepší kamarádkou princeznou Ellenou a princem Janem se vydává do alchymistického města zvaného Ayra,“ přiblížila Kamenická.

Dalších rolí se opět ujala slovenská herečka Natália Germáni v roli princezny Elleny a český herec Marek Lambora představující prince Jana.

Dobrá nálada

Právě scéna, kdy se Amélie, princezna Ellena a princ Jan loučí s králem a chůvou a odjíždějí za dobrodružstvím, vznikala na Bouzově.

Princezna zakletá v čase 2 Druhý díl natáčejí stejní tvůrci: scénář napsal Lukáš Daniel Pařík a Petr Kubík, který se ujal režie. V pokračování fantasy pohádky dostala hlavní roli léčitelka a alchymistka Amélie, která byla nejlepší kamarádkou princezny Elleny. Ta kdysi bývala studentkou na slavné alchymistické univerzitě ve městě Ayra. A přesně do té filmaři diváky také v nadcházejícím pokračování zavedou. Nové hrátky s časem budou ve druhém díle mít také svou roli, ale v určitém ohledu se budou lišit. Jak? To tvůrci nechtěli prozradit.

Herci měli dobrou náladu. „Je to dobrá parta. Já si to užívám,“ svěřil se například Martin Písařík, který hraje strážného princezny Eleny Martina.

Štáb má za sebou 23 dnů natáčení po celé České republice. Končit se bude 12. dubna.

„Vydali jsme se na hrady Helfštýn a Pernštejn. Natáčeli jsme také na méně známé a filmařsky dosud neobjevené zřícenině hradu Gutštejn v Plzeňském kraji a v unikátní dekoraci středověkého města na Barrandově. V závěru se chystáme do Archeoskanzenu Modrá,“ nastínila Kamenická s tím, že se tvůrci vydali i do nedalekého Sobotína na Šumpersku.

Režisér filmu Petr Kubík prý věděl od začátku, že se rozhodne pro Bouzov. „Jiný hrad jsme pro princeznu ani nezvažovali, režisér věděl, že chce Bouzov od začátku. Je to jeden z nejkrásnějších pohádkových českých hradů,“ vyzdvihla výkonná producentka.

Návraty na Bouzov

S prostory byli spokojení i herci. „Mrzí mě, že jsme tady jen pár dní. Nelituju dlouhé cesty z Prahy, protože sem člověk přijede do krásného prostředí. Rád sem jezdím,“ sdělil Písařík.

První díl fantasy pohádky o princezně Elleně se na Bouzově natáčel také. Premiéru měl na podzim 2020 a v kinech ho zhlédly desítky tisíc diváků.

Druhý díl se tvůrci snaží ještě vylepšit. „U pokračování jdeme ještě dále do fantasy. U prvního dílu jsme viděli, že to funguje a že to zaujalo i nejmenší,“ řekl režisér Kubík.

V pokračování pohádky hraje také více herců a komparzistů. „Máme asi 60 členů štábu a téměř 60 komparzistů. Získali jsme také větší rozpočet,“ připomněla Kamenická.

Princezna zakletá v čase 2 uspěla ve velké konkurenci mezi připravovanými českými filmy a získala dotaci na výrobu od Státního fondu kinematografie.

„Jsem moc rád, že nás fond vyhodnotil jako projekt hodný podpory a že i díky němu můžeme pokračování zase o kousek přiblížit úrovni, o jaké jsme my i diváci od začátku snili,“ dodal Kubík. Pohádka bude mít premiéru 10. listopadu 2022.

Filmové prostředí

O lokace v regionu je podle projektového manažera z filmové kanceláře Olomouckého kraje Michaela Žáčka velký zájem.

„Produkce zajímá nejen Olomouc a okolí, ale i nedotčená příroda zejména na Jesenicku. Hned se ale pak ptají, jestli se na krásná místa v přírodě bez problému dostanou s technikou, někdy to opravdu bývá oříšek,“ informoval Žáček.

„Spolupracovali jsme s produkcí i na prvním dílu a byli jsme s jejich prací a s výsledkem velice spokojení, proto jsme se rozhodli, že budeme podporovat i druhý díl,“ pochvaloval si Žáček.

V Olomouckém kraji by se mohl natáčet i další snímek s názvem Cukrkandl, zatím to však není jisté.