RECENZE: Kdo touží po pravdě, ať přepne. Koruna je hlavně znamenité drama

Děj se posouvá blíže současnosti. Začíná v roce 1977 a končí na začátku devadesátých let. Na scénu přichází princezna Diana, Margaret Thatcherová, válka o Falklandy i spory o odsouzení apartheidu v Jihoafrické republice.



Nových deset epizod má dva zásadní dějové oblouky. Oba se soustředí spíše než na jednotlivé charaktery na vzájemnou vztahovou dynamiku postav. Ať už jde o Charlese a Dianu, kteří se od smyšleného, seč kouzelného seznámení řítí vstříc krizi manželství, nebo o královnu Alžbětu a její vztah k první britské premiérce, jež se od generačních sympatií posouvá k tvrdému souboji hodnot.

Také proto se od minulé neděle internetový prostor plní reakcemi laiků poučených Wikipedií i diskuzemi odborníků na téma historické přesnosti nové série. Pitvají se cesta Charlese a Diany do Austrálie, detaily na její garderobě, proběhnutí myši okolo nohou královny-matky a stranou pozornosti nezůstává ani rodinný život Thatcherové.



Tvůrci jsou pod faktografickým drobnohledem, až se zapomíná, že Koruna je v první řadě dramatické, nikoliv edukativní či dokumentární dílo. Dílo, které se dlouhodobě drží nad průměrem původní produkce streamovacích služeb. Jenže jednomu to nedá – co kdyby to byla pravda a ti monarchové, jež denně vídáme ve zprávách, opravdu byli takoví?

Morgan k takovým otázkám logicky sám vybízí, prostřednictvím autorské licence dovede znamenitě vystihnout charaktery i jejich vztahy tak, aby přesně odpovídaly tomu, co nikdy nebylo vyřčeno, ale většina si to „tak nějak myslí”.

Jedovatý Charles

Někdy to bohužel přehání a zbytečnou zkratkovitostí a senzacechtivostí dostává své hrdiny a hlavně jejich představitele do úzkých. Občas jde i proti logice postav, což u scenáristy jeho kvalit zamrzí.

Příkladem budiž vykreslení prince Charlese a jeho nynější manželky Camilly jako strůjců jedovatého komplotu proti bezbranné princezně Dianě. Z konceptu vypadává taktéž přehrocená konfrontace Thatcherové a královny ve věci sankcí vůči JAR. Na druhé straně – už sama premiérka ve své pozdější autobiografii napsala, že některé příběhy jsou natolik silné, že si je člověk prostě musí vymyslet. Otázkou zůstává, který příběh je silnější v této sérii.

Odpověď však netřeba hledat dlouho. I přes herecký talent vždy dokonale přihrbeného Joshe O’Connora (českým divákům známý například ze seriálu Durrellovi) a půvabně přirozené Emmy Corrinové, vítězí linie s Alžbětou II. a Margaret Thatcherovou. A to nejen díky vždy přesné Olivii Colmanové (ani její pověstná fobie z koní na obrazovce nelze rozpoznat) a možná ještě lepší Gillian Andersonové v roli Thatcherové, ale především díky odhalení pochyb a neduhů, kterými královna trpí a prozatím zůstávaly spíše stranou pozornosti.

Myšlenka, že Thatcherová je v hloubi duše mnohem kultivovanější charakter než členové královské rodiny, je zde podána znamenitě.

Mezi silné momenty čtvrté série patří ještě rozhovor královny s Michaelem Faganem, který se dvakrát vloupal do Buckinghamského paláce, a příjemně překvapí i krátký návrat předchozí představitelky Alžběty II. Claire Foyové.

Čemu by mohl Morgan v budoucnu poskytnout více prostoru, jsou sourozenecké vztahy mezi všemi potomky Alžběty II. a prince Philipa. Před kamerou se setkávají jen na moment, přesto se dá mluvit o scéně, která v sérii nejvýmluvněji vykreslí charakter prince Charlese.

Koruna VB / USA, 2016–, 58 min Scénář: Peter Morgan Hrají: Claire Foy, Olivia Colman, Josh O'Connor, Emma Corrin, Helena Bonham Carter a další Hodnocení­: 75 %

Zároveň by nebylo od věci členům královského dvora konečně přiznat trochu toho sexuálního života, seč s tím má Koruna dlouhodobě problém. Dříve alespoň trochu erotického náboje zastávala postava princezny Margaret, tentokrát však o něj připravil i ji.

O čtvrté sérii Koruny se prozatím mluví jako o té vůbec nejlepší. A lepší než předchozí opravdu je. Když však přijde na srovnání s první a druhou, je lepší se prozatím zdržet hodnocení. A to minimálně do roku 2022, kdy Netflix uvede pátou sérii.

V plánu je nakonec i natáčení šesté. Peter Morgan totiž svá dřívější prohlášení, že pátou sérií končí, odvolal. Prý už není tak unavený. S královskou rodinou proto chce ještě chvíli vydržet. Co na to asi říká Meghan Markle?

Trailer ke čtvrté sérii seriálu Koruna: