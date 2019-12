Hraje od pěti let. Vedle holywoodských trháků se Winsletová věnuje charitě

15:00 , aktualizováno 15:00

Filmová klasika Titanic nastartovala hvězdnou kariéru Kate Winsletová. Nyní začíná spolupracovat s režisérem Jamesem Cameronem znovu. Startují přípravy pokračování velkofilmu Avatar, jehož distribuce do kin by měla začít v roce 2021. Ještě předtím se Winsletová objeví na plátnech kin ve snímku The French Dispatch.