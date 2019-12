Místo řachandy kvalita. Ivan Trojan v Bourákovi tančí v rytmu rokenrolu

„Brácha v Bourákovi představuje chlapíka, který nade vše miluje tanec, rokenrol a auta. Ve skutečnosti přitom platí, že jestli Ivan něco vážně neumí, tak je to zrovna tanec, a jestli ho něco opravdu nezajímá, pak jsou to právě auta,“ směje se režisér, jaký „protiúkol“ svému bratrovi nadělil. Včetně posledních dvou natáčecích dní s vůbec nejnáročnějšími tanečními čísly, která se nesou v rokenrolovém rytmu, neboť hrdina se pohybuje v komunitě vyznávající hudební styl rockabilly. „Takže žádné tango či waltz v duchu StarDance,“ upozorňuje.



Hvězda budoucnosti

Režisér, který rád střídá žánry a libuje si, že nic podobného zatím nedělal, Bourákovi přezdívá „černá hudební romantická gangsterská komedie“. Původní námět od Evity Naušové posunuli se scenáristou Petrem Jarchovským od sociálního dramatu do komediální stylizace, zasazené do smyšleného severočeského zapadákova jménem Šlukdorf.

„Zabydleli jsme jej postavami, kterým říkám hrdinové všedního dne na okraji společnosti. Nepopírám, že mám pro ně osobní sympatie, protože bojují za své sny, přestože jim osud nerozdal karty zrovna šťastně. Což je podle mého názoru téma důležité především pro současnou mládež,“ podotýká Ondřej Trojan.

Ostatně i hybatelem děje se stala mladá dívka, dospělá dcera zkoušející zachránit manželství svých nedospělých rodičů. „Hraje ji debutantka Veronika Marková, opravdu velký talent, její jméno si rozhodně zapamatujte, ještě o ní uslyšíte,“ podotýká režisér.

Další role vytvářejí Kristýna Boková, Petra Nesvačilová nebo Kateřina Winterová, ústředního padoucha si zahrál Jiří Macháček, titulní představitel Trojanova předešlého snímku Toman. Mafii okresního formátu zosobňují Milan Ondrík, Jaroslav Róna a Aleš Najbrt.

Příběh líčící, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně naštvaná dcera, se v adventní době nachází ve střižně, do kin půjde 28. května 2020.

Datem premiéry se tak Bourák stane v pořadí třetím ze čtyř filmů příštího roku, které získaly podporu společnosti innogy, protože naplňují její strategii vyjádřenou heslem „nikoli prvoplánovou řachandu, nýbrž kvalitu“. V únoru kolekci zahájí Modelář v režii Petra Zelenky, v dubnu bude následovat horolezecký dokument K2 vlastní cestou a v srpnu ji završí životopisný Zátopek.