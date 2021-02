Televize váhají, zda mají vpustit téma covidu do seriálů či zábavy

„Nesmíme to říct, odkázat na to, vysvětlit, proč jsme dál od sebe, než je běžné,“ vypočítává Acaster. Zábavná scéna, kterou na svůj oficiální twitterový účet umístila televizní stanice Dave, podtrhuje zásadní dilema, se kterým se momentálně potýká řada televizních tvůrců.

Pokud vám vůbec koronavirové restrikce dovolí natočit pořad, zahrnete do něj i zkušenosti ze života v pandemii? „Nejde o to, aby se to absolutně za žádných okolností nezmiňovalo,“ uvádí na pravou míru Acasterův výrok Richad Watsham z UKTV, mateřské společnosti stanice Dave. „Jde o to zmínky minimalizovat. Když jde o komedii a zábavu, vždycky jsme měli za to, že lidem zprostředkováváme únik,“ dodává Watsham.

A to je jádro problému: televize chce odrážet realitu života diváků a zároveň od ní nabídnout oddech. Covid-19 už rok ovládá naše životy a jen tak brzo nezmizí. Pro nadčasové soutěžní pořady typu Hypothetical je jednoduché na virus zapomenout, ale mohou nákazu ignorovat komedie a dramata, jejichž děj se odehrává v současnosti?

Tvůrci některých seriálů dospěli k závěru, že nemohou. Americká herečka Sarah Jessica Parkerová v lednu vystrašila část fanoušků Sexu ve městě, v jehož pokračování po bezmála dvaceti letech opět ztvární hlavní hrdinku Carrie. Koronavirus podle ní bude „samozřejmě součástí příběhu“ nové série, protože se týká současného života v New Yorku, a ten se změnil.

Podobně autoři amerického sitcomu Superstore se vzhledem k tomu, že se děj odehrává v supermarketu a zobrazuje každodennost obyčejných lidí, chtěli vypořádat i s tím, jak se život v pandemii od základu převrátil. Covid stál proto v popředí šesté série, která se začala vysílat loni v říjnu.

O měsíc později se na americkou ABC sedmnáctou sérií vrátila sága z lékařského prostředí Chirurgové, v níž hlavní hrdinka, doktorka Meredith Greyová, vážně onemocní a nemocnici zaplaví příval pacientů s covidem. Výkonná producentka údajně navrhovala, aby se drama koronaviru zcela vyhnulo. Nakonec však scenáristé - z nemalé části doktoři - úspěšně prosadili, že nelze ignorovat největší zdravotnickou událost roku.

Ne každý pořad však cítí takovou zodpovědnost. Například vycházející hvězda seriálu Boj o moc Sarah Snooková v rozhovoru pro časopis Variety potvrdila, že se drama v nadcházející třetí sérii pandemií bezprostředně zabývat nebude, protože „o tom nevypráví“. Roušky, vakcíny a omezení tak pravděpodobně zůstanou v pozadí.



„Opravdu nemáme zásadní potřebu to v dramatech zmiňovat,“ říká Watsham z UKTV. „Všichni jsme zvyklí, že si před televizi sedáme ve snaze žít na chvilku v jiném světě. Takže jsem rád, že koronavirus naše dramata nereflektují,“ dodává Watsham.

Souhlasí i Nicola Shindlerová, výkonná ředitelka Quay Street Productions z Manchesteru. Pořad televize ITV Finding Alice, na kterém se podílí, se zčásti točil až po příchodu pandemie, přesto se odehrává ve světě bez ní. „Diváci chtějí utéct od nepříjemných skutečností a připomenout si, jaký byl život a jaký zase bude,“ uvádí fanynka Sexu ve městě, která by do nové série covid nepustila: „Není to ten důvod, proč na Sex ve městě přepnu.“

Komedie nacházejí odvážnější řešení. Sitcom o politice v Los Angeles Mr. Mayor od Tiny Feyové vstoupil na obrazovky letos v lednu a odehrává se ve světě po pandemii. Tvůrci to jednoduše vyřešili tím, že vakcínu pro všechny koupila zpěvačka country a známá mecenáška Dolly Partonová.