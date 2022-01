Pan režisér, pan profesor, můj pan učitel Dušan Klein, líčí Jiří Strach

Vzpomínají i tvůrci seriálu

Dušan Klein byl několik let prvním šéfrežisérem seriálu Ulice. Zároveň je coby režisér podepsán pod sto třiceti epizodami seriálu. Přestože později pracoval na jiných projektech, do Ulice se pravidelně režijně vracel. Naposledy zde usedl do režisérského křesla v červnu 2015. „Dušan Klein byl jednou ze sudiček seriálu Ulice. Přisoudil projektu lidskost, řád, respekt a humor. Dal lidem kolem sebe přesvědčení, že dělají na projektu, který je důležitý nejen pro ně, ale i pro diváky. Větší než jeho profesionalita byla jen jeho laskavost,“ vzpomíná Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu TV Nova a bývalý producent seriálu Ulice.