Nejvíc se modlím za své nepřátele, líčí Jiří Strach, tvůrce Anděla Páně

Uvidí diváci Anděla Páně i letos o Vánocích?

Nejen to, uvidí ho ve vylepšené podobě. Anděl Páně se tehdy točil na šestnáctimilimetrový formát, teď jej Česká televize předala svým trikařům, přidal se k nim kameraman Martin Šec a celé léto si hráli s technickou kvalitou záběr po záběru. Anděl Páně je tak nejmladším filmem, který prošel digitální rekonstrukcí, a šlo to bez Národního filmového archivu v čele s Michalem Bregantem a jeho restaurátorskými zakázkami pro Maďarsko. Anděl to má prostě shůry.

Byl jste se tehdy před sedmnácti lety podívat, jak lidé v kině reagují?

O prvním víkendu jsem nakukoval do pražského Slovanského domu; ne že by bylo zrovna plno, občas se někdo zasmál. Ale pak na festivalu v Plzni byl narvaný sál, lidi se řezali smíchy, dokonce protleskali a provýskali celé závěrečné titulky. Tehdy poprvé jsem si řekl, že by Anděl Páně mohl fungovat.