Hlavně to zdraví, přeje televizní cyklus komedií. Zahájí jej Langmajer

„Točíme o neduzích, které mohou člověku překvapivě přijít k duhu,“ prozrazuje režisér. Ve snímku Něco na zub začnou padesátníka bolet zuby zrovna ve chvíli, kdy ho chce výrazně mladší přítelkyně představit svým rodičům, s nimiž má dlouhodobě komplikovaný vztah.

„Téma a nedorozumění mezi otcem a dcerou mě jako tatínka tří holek zaujalo. A taky jsem si chtěl poprvé v životě zahrát se Simonou Stašovou,“ líčí Hanuš důvody, proč přijal roli hraje přísného táty. Dramatické námluvy zahrnou návštěvu pohotovosti, zásah rázné zubařky a totální fiasko.

Případy z cyklu spojují choroby, které na hrdiny udeří nečekaně: někdy banální, jindy komické a občas vyloženě bizarní. „Od doby, kdy jsem je psal, se sám svět dostal do pozice nemocného, a to, co se nám zdálo jako fráze, je nyní zbožným přáním. Hlavně to zdraví!“ přeje všem Epstein.