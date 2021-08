Zemřela filmová Lída Baarová. Herečce Zdence Procházkové bylo 95 let

Její studia konzervatoře přerušila válka. Po ní získala hlavní roli ve filmu Mrtví mezi živými, kde se jejím hereckým a posléze i životním partnerem stal Karel Höger. Vzápětí točila ještě Týden v tichém domě.

Vystřídala několik scén od Brna přes Opavu, sedmnáct let strávila v souboru Městských divadel pražských, hostovala i v Národním divadle ve Ztraceném štěstí, Sluhovi dvou pánů nebo v Živnosti paní Warrenové.

Na plátně se objevila v Daleké cestě, Písničce za groš, ve filmech Jak napálit advokáta a Upír z Feratu nebo v seriálu Nemocnice na kraji města, kde hrála matku Viktora Preisse. Působila jako konferenciérka v Laterně Magice na výstavě Expo 58 v Bruselu.

Díky své dokonalé němčině pronikla na jeviště v Německu a Rakousku. Když se podruhé provdala za rakouského občana, zůstala odkázána právě na zahraniční jeviště. Po smrti manžela v první polovině 90. let cestovala mezi Prahou a Vídní, získala cenu ministra kultury Artis Bohemiae amicis za šíření české kultury a vydala vzpomínkovou knihu Na jevišti.

Z poslední doby ji diváci mohli vidět ve filmu Lída Baarová režiséra Filipa Renče. Ztělesnila v něm prvorepublikovou hvězdu, kterou osobně znala, v jejím pokročilém věku.

Mezi její nejoblíbenější divadelní role patřila Líza Doolittlová v Pygmalionu se Svatoplukem Benešem, v dramatizovaném dialogu Drahý lhář byl jejím partnerem Karel Höger a v Maughamově hře Julie, ty jsi kouzelná Oldřich Nový.

Procházková se objevila i ve filmech z 50. a 60. let minulého století, náleží mezi ně například Mrtvý mezi živými, Ztracená tvář, Nezlob Kristino nebo Z mého života. Točila do pozdního věku, naposled komedii Poslední aristokratka či komedii Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

Doma se cítila v Čechách i v Rakousku. „Jsem samozřejmě Češka, v Praze rozená a Vltavou křtěná. Když jedu z Vídně do Prahy, tak řeknu, že jedu domů, ale platí to i naopak,“ řekla v roce 2003 v rozhovoru s ČTK. „Doma jsem tam, kde mám příležitost pracovat, hrát pěkné role, číst dobré texty, zkrátka dělat všechno, co patří k mému povolání, které moc miluji,“ dodala.



Na obrazovce se vynořila i v seriálu Krejzovi, před dvěma lety získala za hlavní roli Rozálie Lautmanové v rozhlasové hře Obchod na korze cenu Thálie za herecký výkon v rozhlasové hře. Uchovávala si dotek s moderní dobou, řídila auto, ovládala počítač a tvrdila, že dlouhověkost má v genech po mamince.

Zdenka Procházková byla v roce 2017 hostem Rozstřelu: