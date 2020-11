Otakar Brousek poráží zlého černokněžníka Coviděje nabroušenou četbou

Z daleké země prý přišel zlý černokněžník Coviděj a všechny nás začaroval nemocí. Jediná možnost, jak se bránit, byla zůstat doma a nechodit do školy, do práce, ani do divadla a na koncerty. Tak komentuje vznik Nabroušených pohádek Otakar Brousek.



Herec je vybral a načetl na základě pohádek Miloše Macourka, konkrétně čerpal z dvojice knih Ostrov pro šest tisíc budíků a Pětka z přírodopisu a jiné macourkoviny.

„Chtěl jsem, abychom na toho černokněžníka Coviděje na chvilku zapomněli,“ předesílá Brousek.

Nabroušené pohádky a jiné macourkoviny Poslechněte si ukázku audioknihy

Dílo přitom původně vznikalo pouze pro soukromé potřeby. „Do počítače načítám krátké pohádky, které jsem kdysi četl svým dětem. Dodám k nim muziku a pošlu jim to, aby to zase pouštěly svým dětem. Teď se takhle bavím,“ popisoval v dubnu herec iDNES.cz. Z původní kratochvíle, kterou si Otakar Brousek na jaře krátil nouzový stav, však časem vzešlo něco víc.



„Přečetl jsem je, opatřil hudbou mého syna Ondřeje a vyzkoušel na mé ženě Heleně, dceři Barboře a synovi. Líbilo se jim to. Začal jsem dílo posílat i kolegyním v divadle, které byly doma s dětmi. Potom i na Moravu příbuzenstvu a kamarádům. Ohlas byl. A dobrý. Chtěli další,“ popsal cestu k audioknize, která zaujala i výtvarníka Petra Nikla natolik, že booklet opatřil originálním obrazovým doprovodem.

Audio Nabroušené pohádky a jiné macourkoviny vydává Tympanum ve spolupráci s nakladatelstvím Meander.