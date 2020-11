Udržet kondici. Čas online divadelních premiér je tu, začínají v Ústí

Většina scén ostatně nadále zkouší, aby byla připravena na případné další uvolnění protipandemických opatření.

První z nich, která svoji současnou práci představí divákům skrze internet, bude ústecké Činoherní studio. V pátek od 19.00 odstreamují premiéru Hedy Gablerové. Ibsenovu klasiku zde inscenuje umělecký šéf scény David Šiktanc s Annou Fišerovou v hlavní roli.

Přímý přenos premiéry najdou diváci na YouTube kanálu Činoherního studia, streamu bude předcházet dramaturgický úvod, po představení pak následuje pohled do zákulisí a rozhovory s tvůrci.

Živý přenos divadlo zpřístupní zcela volně, ale diváci jej mohou podpořit nákupem symbolické vstupenky v hodnotě 100, 300 či 500 korun. „Jeví se nám to jako optimální možnost, ale už abychom byli zpátky na jevišti před diváky,“ uvedl mluvčí scény Petr Kuneš.

Novinka se tento týden dočká i první „reprízy“, v neděli totiž bude záznam premiéry přístupný na webu divadla od 17.00 do půlnoci.

Jde o kondici

Už ve čtvrtek pak uvede první premiéru sezony vinohradské Divadlo D21. Chystaného Spalovače mrtvol ovšem odehraje za zavřenými dveřmi sálu pouze před kamerami. „D21 se tímto poněkud paradoxním krokem mimo jiné snaží udržet v co nejlepší kondici – jak fyzické, tak zejména duševní,“ uvedla mluvčí Karolína Stellová.

„Bude to opravdu hodně komorní a velmi nezvyklé, ale jistě půjde o nezapomenutelný zážitek i cennou zkušenost. Chceme si vyzkoušet, jak může vypadat premiéra bez téměř nejdůležitější, nepostradatelné složky, bez poloviny jednoho celku,“ dodává představitel Karla Kopfrkingla Petr Pochop. Režie se chopil umělecký šéf Jakub Šmíd. Kdy zdejšího Spalovače mrtvol uvidí i diváci, zatím Divadlo D21 neupřesnilo.

V online prostoru, ovšem až 27. prosince, odtajní svou nejčerstvější práci brněnský BuranTeatr. Na novince Eight Cups and the Devil spolupracoval se soubory Orbita a Spolek Z druhé strany. Dílo na pomezí divadla, tance a soudobé hudby nachystali Roberta Legros Štěpánková a Tomáš Janypka.

„Zaměříme se na negativní konotace a stinné stránky lidské povahy – ve snaze zachytit potlačované, podvědomé sféry bytí, které jsou součástí každého z nás, avšak nevěnujeme jim takovou pozornost,“ slibují tvůrci k novince, jejíž název inspirovaly náhodně tažené tarotové karty. Oficiální „živou“ premiéru chystají v BuranTeatru na leden.