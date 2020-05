Plujeme dál. Archa otvírá archivy, nabídne koncert Glasse s Ginsbergem

„I když nám situace neumožňuje být místem setkání, tak jak jsme zvyklí, plujeme dál,“ uvádí k platformě ředitel Archy Ondřej Hrab. „Během následujících týdnů přineseme program, který bude jak čerpat z bohatých archivů Divadla Archa tak ze spolupráce s širokou škálou umělců, kteří se pohybují v našem okruhu,“ slibuje.



Na odkazu www.divadloarcha.cz/cz/room tak nyní návštěvníci mohou nalézt legendární záznam sólového koncertu Philipa Glasse, který v Arše v roce 1996 vystoupil společně s Allenem Ginsbergem. „Zhudebněná báseň Wichita Vortex Sutra, která v jejich podání zazněla, patří k milníkům pětadvacetileté historie Archy. Šlo též o poslední setkání obou přátel a také jedno z posledních veřejných vystoupení Allena Ginsberga v Evropě,“ upozornila mluvčí scény Pavlína Svatoňová.

Od 30. dubna Archa uvede záznam vystoupení Allena Ginsberga společně s členy skupin The Plastic People of the Universe a Dogtroep. Obsah stránky dále doplňují rozhovory s hudebníky a umělci spjatými s Archou jako například Michaelem Girou, BoNingen, Jiřím Frantou a Davidem Böhmem.

Součástí je také podcastová série Přežij tuhle noc, která tematizuje sny a jejich možnosti. Nechybí ani hudební playlisty přátel a diváků Archy.