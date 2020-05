Blahodárná karanténa. Po letech se těším na zkoušení, přiznává Suchý

Jiří Suchý se před časem nechal slyšet, že na něj karanténa a nouzový stav, kdy jsou zavřená všechna divadla, působí paradoxně blahodárně. Zásahem vyšší moci byl totiž donucen zvolnit, což by u tak činorodého a všestranného umělce jinak asi nebylo možné.

„Pořád působí blahodárně,“ potvrzuje začátkem května divadelník iDNES.cz. „Píšu v klidu novou komedii, vyřizuju zastydlou korespondenci a likviduju šedesátiletý binec, který se nastřádal v mé pracovně. Když jsem unaven, jdu si zdřímnout a večer si pouštím film a pak čtu – to mně v minulosti velmi chybělo,“ vypočítává Suchý.

„Ne, že bych nečetl, ale při třetí stránce jsem obvykle usnul, takže jednu knihu jsem četl čtvrt roku, a než jsem ji dočetl, zapomněl jsem, jak to začalo,“ dodává. „Co se divadla týká, po mnoha letech se těším na zkoušení – to dřív nebývalo. Začneme v červnu,“ slibuje Suchý a dává tak fanouškům Semaforu naději, že se již brzy dočkají nového kusu.

Komedie, kterou v době koronavirové chystá, ponese jméno Černá kočka – Bílý pes. „Je o rivalitě dvou kabaretů: Chat noir, slavného pařížského kabaretu založeného roku 1881, kterému toho času šéfuje Madam Marlén, a music-hallu White Dog, patřícímu Mr. Oliverovi,“ naznačuje autor i režisér o novince.

Ač se Suchý v posledních letech snažil neúčastnit herecky všech novinek, v případě Černé kočky – Bílého psa se na jevišti objeví. Právě v roli Mr. Olivera. Madam Marlén si zahraje Jitka Molavcová.

Důvodem vzniku komedie je i odložení původně plánované nové verze muzikálu Nižní Novgorod. „Měla se uskutečnit v dubnu, ale neuskutečnila se – už ani nevím proč,“ směje se Suchý. „Protože se jedná o produkci pro nás mimořádně velkou, kterou bychom do začátku nové sezóny nestihli, přeložili jsme její premiéru na 7. listopad. A začít sezonu po tak dlouhé odmlce starým repertoárem by nebylo šťastné,“ uvažuje Suchý.

„Netušíme totiž, zda se diváci do pokoronavirového divadla hned pohrnou, a tak chceme začít sice skromnější, ale zato zbrusu novou hrou,“ vysvětluje. Černá kočka – Bílý pes se prý premiéry dočká uprostřed září.

To slovo chlístá ze všeho

Dá se čekat, že se nezvyklý stav, který kvůli pandemii zachvátil celý svět, brzy odrazí v dílech umělců. Suchého, který se nedávno nechal k tvorbě inspirovat i hnutím MeToo, však aktuální situace neláká.

„Koronavirus jsem jaksi vytěsnil ze své mysli. Když si pustím rádio, televizi, když otevřu noviny, tak na mě ze všeho to slovo chlístá. A setkat se s ním i při práci v divadle se mi opravdu, ale opravdu nechce,“ říká rezolutně.

A na co se dále mohou příznivci Divadla Semafor letos těšit? „Kromě Černé kočky a Novgorodu chystáme prosinec s vánočním programem, atraktivnějším než v minulosti, i když to se nám asi nepovede. Ale nebudeme nudní, slibuju,“ odpovídá zakladatel a duše legendární scény.

„A co bude na jaře, to zatím netuším, ale už si s tím lámu hlavu. Vlastně už to tak trochu tuším, ale zase ne tolik, abych se o tom mohl rozpovídat,“ naznačuje ještě.