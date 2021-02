Říká se, že do pohybu bychom se neměli nutit a dělat ho jen proto, abychom dobře vypadali. Že ho musíme milovat a vnímat jako součást běžného života.

Jenže jak na to? Co když zrovna patříte mezi ty, kterým při pohledu na posilovací stroje a běžecké pásy naskakují osypky? Odpověď je snadná - do ničeho takového se netlačte. Zkuste na to jít pomalu, tedy chytrou a udržitelnou cestou.

Podle Jany Havrdové, prezidentky Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, pro začátek stačí každodenní procházka rychlou chůzí: „Začleňte ji do svého života. Ráno sejděte nebo vyjděte schody, místo abyste se svezla výtahem. Zaparkujte auto dál od práce nebo vystupte o stanici dřív z autobusu či tramvaje a zbytek cesty dojděte pěšky.“

Malou procházku si dopřejte i navečer. Nejenže si pročistíte hlavu, ale můžete strávit příjemný čas s rodinou. Ze svižné chůze se dá postupně přejít v běh. Takzvaný indiánský (střídání chůze s během) je skvělým začátkem!

Chcete-li zpevnit postavu, zařaďte do svého plánu i posilovací cvičení. Podle Havrdové můžou být z mnoha důvodů ideální volbou skupinové lekce: „Mají přesně daný řád a není tak jednoduché se z nich vymluvit. Také rodina pevný termín skupinové lekce spíše respektuje a snáz se smíří s tím, že maminka v pondělí večer odchází na pilates a ve čtvrtek ráno má aerobik.“

Další výhodou těchto tréninků je podle ní i to, že mnoho žen nemá zkušenosti se zdravým pohybem a neví, jak by měly cvičit nebo jak by si měly nastavit svůj pohybový program. Profesionální instruktor jim může poradit a dohlížet na to, zda cviky provádějí správně.

Velmi příjemné může být i spojení sportovní aktivity se společenským vyžitím - do akce můžete přizvat i kamarádku, se kterou při rychlé kávě před tréninkem proberete, co je u vás nového.

Ještě donedávna platilo, že osobní trenér byl výsadou jen určité skupiny lidí. Tento „luxus“ si ovšem čím dál častěji dopřává více žen i mužů. Tato forma tréninku má totiž obrovské výhody - čas lekce si můžete přizpůsobit svým časovým možnostem, lektor se věnuje pouze vám, a trénink proto může „ušít“ přímo na míru. I když za hodinu s ním dáte o něco více peněz, s výsledkem (pokud nepodceníte výběr správného trenéra) budete jistě spokojená.

Na co byste měla hledět, až si svého kouče budete hledat? Jana Havrdová radí: „Měl by mít rozhodně kvalitní vzdělání, to je nezbytná podmínka. Musí být profesionální ve všech směrech, tedy správně klienta diagnostikovat a odhadnout jeho časové, fyzické, ale i psychické možnosti.“

Jóga

Popularita tohoto druhu cvičení stále narůstá. A není se čemu divit. Jóga má totiž skvělé benefity pro tělo i mysl. Velmi málo zatěžuje klouby, ale zároveň si díky ní můžete procvičit celé tělo. Budete-li cvičit pravidelně, pocítíte mnohem lepší flexibilitu, a to bez ohledu na věk či hmotnost. Je efektivní i pro posilování hlubokých svalů v oblasti břicha, což zlepšuje držení těla. Je skvělým nástrojem pro odbourání stresu, a to díky hlubokým dechovým cvičením.

HIIT

V posledních letech se dostává do popředí i vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT). Je to především z toho důvodu, že je tento typ cvičení obvykle strukturován na pouhých dvacet minut a slibuje zvýšené spalování v průběhu následujících dvaceti čtyř hodin. Vyzkoušet ho můžete i v pohodlí domova, velkou nabídku lekcí najdete na kanálu youtube.com. Protože jde o poměrně náročné tréninky, rozhodně si nejprve zvolte variantu určenou pro začátečníky.

EMS

Příjemným doplňkem může být pro některé ženy i dvacetiminutové cvičení, při kterém se celé tělo aktivuje pomocí slabých elektrických impulzů. Výhodou je nejen časová nenáročnost, ale i fakt, že kromě dostatku tekutin nemusíte mít nic s sebou. Speciální oblečení vám zapůjčí přímo v provozovně, kterých je po České republice opravdu dostatek. Více info na miha-bodytec.com.

Body Pump

Pokud hledáte zábavnější formu utužení svalstva, než nabízejí posilovny, mohlo by vás zaujmout velmi oblíbené, většinou skupinové cvičení s nakládací činkou. Jde o kombinaci silového a aerobního tréninku, při kterém se používá zátěžová tyč, kotouče tří hmotností a aerobní stupínek neboli smartstep. Tato sportovní aktivita je ideální pro komplexní posílení celého těla.