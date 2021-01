Hubnout můžete i s dětmi. Tipy, jak je rozpohybovat

„Díky pravidelnému pohybu můžeme velmi dobře a dlouhodobě udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost, ale také fyzickou a psychickou pohodou. Cvičením zpevňujeme pohybový aparát, předcházíme vadnému držení těla a úrazům. Ale také posilujeme srdce, cévy, naši imunitu, činnost mozku a dalších orgánů. Velmi důležitý efekt je i zlepšení nálady,“ říká psycholožka Zuzana Acar Jarošová, lektorka STOB a Hravě žij zdravě.

Pohyb má různé formy a není nutné si pod ním představovat pouze cvičení ve fitness centru či běhání. Každý den máme spoustu příležitostí i k takzvanému běžnému pohybu, do kterého můžeme zapojit i děti.

Snažte se chodit co nejvíce pěšky, místo používání výtahu jděte po schodech, při různých aktivitách doma nahraďte sezení na sedačce sezením na fitballu a u aktivit, které to umožňují, choďte, či se jinak pohybujte.

„Doporučený denní počet kroků je 10 tisíc pro dospělé, u školních dětí podle věku doporučujeme rozmezí 5 až 10 tisíci kroků,“ radí odbornice.

Buďte vzorem

Pro zapojení dětí do pohybu je velmi důležitá role rodičů a jejich osobní vzor. Pokud rodiče sportují, dítě má často stejnou či podobnou pohybovou aktivitu. Tady jen pozor, vždy myslete na to, že by děti pohyb měl hlavně bavit a ne být stresem, aby podaly co nejlepší výkon.

Dříve běžně děti trávily čas venku, běhaly, hrály si a velkou část dne byly v přirozeném pohybu. Trend se postupem let mění a děti i bez současných opatření jsou mnohem více času ve škole, na kroužcích, ve sportovních klubech při řízených sportovních aktivitách a jejich spontánní hravá volná aktivita postupně ustoupila času trávenému u počítačů, tabletů či telefonů. Zkuste u dětí tyto přístroje alespoň využít třeba k měření kroků a sledování jejich pohybové aktivity. Uvidíte, že je to bude bavit a motivovat.

Začněte plánovat

Denní aktivity si s dětmi začněte plánovat. Doma můžete vyzkoušet velké množství online lekcí či lekcí ze záznamu, a to od dětského zdravotního cvičení, jógy, gymnastiky až po aerobní a posilovací cvičení. Velmi oblíbené jsou také lekce tancování všech možných stylů a druhů. Za zkoušku stojí společné cvičení rodičů a dětí, určitě je to bude více bavit.



Tipy na zdravý životní styl rodin s dětmi, vhodnou stravu, jídelníček s recepty a jak zařadit pohyb jako běžnou aktivitu, se můžete inspirovat zde.

„Zkuste s dětmi soutěžit v denních výsledcích, porovnávat si je v dlouhodobém horizontu či se domluvit na začátku, co se chce dítě naučit či čeho chce dosáhnout. Zvyšuje to jeho motivaci a prodlužuje zájem u sportování vydržet,“ radí psycholožka Zuzana Acar Jarošová.

Velmi důležitou součástí plánování denních programů je také pohyb venku. V současnosti je sice většina sportovišť zavřená, ale díky sněhu a chladnému počasí máme možnost s dětmi bruslit, vyzkoušet běžky či sněžnice, bobovat a na místech, kde je dostatek sněhu, postavit sněhuláka.

Děti u těchto aktivit vydrží velmi dlouho, díky chladnému počasí naše tělo a svaly pracují více než za běžného počasí i vzhledem k udržení termoregulace, a tedy celkový energetický výdej je výrazně vyšší.

Procházky po celý rok

Ideálním pohybem celoročně jsou různé procházky či výlety do okolí se zapojením přirozené chůze. Můžete zkusit také nordic walking či indiánský běh.



Pokud máte několik dětí, připravte pro ně místo procházky hru s úkoly, chůzi po vyznačených trasách (fáborky, značky, gps souřadnice) či jiný typ bojovky.

„Podle věku dítěte je každý den dobré zařazovat procházky od 20 min do dvou hodiny, pro aktivní sportovce i delší,“ dodává lektorka STOBu Zuzana Acar Jarošová.