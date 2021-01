Zkuste být v klidu a užívejte si, pak vám to vyjde i s hubnutím. Odporuje si to? Ale vůbec ne! Ten, kdo naslouchá svému vnitřnímu hlasu, jí s větším uvědoměním a s dobrým svědomím. To je nejlepší předpoklad pro to, abyste shodila nějaká ta kila.