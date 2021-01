Nelze začít ničím jiným než pohybem, a to nejlépe na čerstvém vzduchu. Ač se vám to nemusí líbit, pohyb je velmi zásadní, a to nejen pro shazování kil. Zvlášť v dnešní době je každodenní procházka výborná na to, aby si organizmus zvykl na mrazivé teploty a nebyl pak občasným přechodem z přetopeného bytu ven šokován.

Když už jsme u toho – právě přílišné horko doma je druhý krok. „Je prokázané, že zatímco teplo podporuje chuť na jídlo, zima zase na pití. A dát si místo dortíku čaj, byť medem oslazený, je vždycky lepší,“ poznamenává dietoložka Katherine Merengo.

Čaje, ale ani kávy se rozhodně nevzdávejte. Kofein i tein totiž dokážou zrychlit metabolizmus. Další jednoduchou věcí je dávat si jídlo na menší talíře a před tím, než se do něj pustíte, se napít vody, a to aspoň dvou deci. „Jistá studie prokázala, že tento postup snižuje příjem kalorií, takže je pak shazování efektivnější,“ říká odbornice. Vodu si dopřávejte i při konzumaci, naopak zcela vynechte sladké nápoje a také ovocné džusy.

Když už se pustíte do jídla, nehltejte. „Každé sousto si pořádně vychutnávejte, převalujte ho na jazyku a užívejte si ho,“ nabádá Katherine Merengo a vysvětluje proč: „Tím pádem budete jíst mnohem déle a mozek tuto informaci zpracuje tak, že jste měli velké jídlo. Vypne receptory hladu a spustí je až po delší době.“

Nejznámější diety a kdo je drží Atkinsonova – tuky a bílkoviny povoleny, cukry zakázány. Drží ji třeba Jennifer Anistonová (51).



– tuky a bílkoviny povoleny, cukry zakázány. Drží ji třeba Jennifer Anistonová (51). Hollywoodská – jinak také ovocná. Jíte jen ovoce v libovolné kombinaci. Čas od času se jí oddává Julia Robertsová (53).

Weight watchers – každé jídlo má jiný počet bodů, nesmíte sníst víc než povolenou hranici. Zastáncem je kromě jiných Harrison Ford (78).



– každé jídlo má jiný počet bodů, nesmíte sníst víc než povolenou hranici. Zastáncem je kromě jiných Harrison Ford (78). Dělená strava – oddělují se pokrmy živočišného a rostlinného původu. Práci si s tím dává například Liz Hurley (55).



– oddělují se pokrmy živočišného a rostlinného původu. Práci si s tím dává například Liz Hurley (55). Podle krevních skupin – každá skupina smí jíst něco jiného. Věří tomu i takový Hugh Grant (60).



Snažte se také dobře a správně spát. Dospělý by neměl spát méně než sedm hodin denně, ale ani více než osm. Tak se tělo dobře nastaví na další den. A nejen to.

„Nedostatek, ale také přebytek spánku aktivují v organizmu hlad. Člověk pak hledá, co by snědl, a zapomene na předsevzetí. A jak dobře víme, jedno porušení už je samo cestou do pekel,“ varuje dietoložka.

Podobný vliv vykazuje na lidskou mysl a tělo také stres, napětí a strach. Čili i těmto vjemům se snažte co nejvíce vyhnout, i když chápeme, že současná situace tomu příliš nenahrává.

Zapomeňte také na alkohol. Nejenom proto, že i po něm samotném se lehce přibírá. Ale hlavně „kocovinková“ rána nespraví nic lépe než nějaká ta – jak lidé s oblibou říkají, a vy nám jistě prominete – prasárnička. A tak se příjem kalorií opět násobí. A to při snaze o hubnutí opravdu nepotřebujete.