Far Cry 6 se inspiruje Kubou. S revolucí pomůže i jezevčík na vozíčku

Jestli něco Ubisoft se sérií Far Cry umí, tak to jsou padouši. Psychotický Vaas z Far Cry 3 se nesmazatelně zapsal do srdcí hráčů, zdatně mu ovšem sekundoval i Pagan Min ze čtyřky. Perfektní je i Joseph Seed, který ve Far Cry 5 vedl násilnou sektu. Uznávám, že dvojčata z následného New Dawn jsou slabá, ale také to není řadový díl, ne? A ve Far Cry 6 je podle prvního traileru svět už zase v pořádku.



Zavítáme totiž na karibský ostrov Yara, kterému pevnou rukou vládne prezident Antón Castillo. Tomu hlas a především vzhled a pohyby propůjčil charismatický Giancarlo Esposito, kterého znáte z Perníkového táty nebo spin-offu Volejte Saulovi. První trailer ukázal, že Antón Castillo není jen diktátor, ale také otec, který se snaží připravit svého syna Diega na převzetí moci. Třináctiletý kluk je ovšem myšlenkami jinde.

Motivem šestého dílu je příznačně revoluce. Navid Khavari, který na hře pracuje na pozici Narrative Director, sice říká, že chce vyprávět moderní, komplexní příběh a že hráči nechtějí jednoduchý černobíle vykreslený svět, nicméně v tomto směru od revoluce v podání Ubisoftu asi nelze očekávat nějaké velké sympatizování s el presidentem. Jednoduché vidění světa má zřejmě rozptýlit fakt, že Antón Castillo vyhrál volby, po nichž je sice část přívrženců zklamaná, ale další část jeho kroky podporuje.

Předobrazem ostrova Yara se stala Kuba, na níž tým Ubisoftu strávil zhruba měsíc. Podle svých slov „potkali spoustu skvělých lidí, zažili místní hudbu a setkali se s bývalými partyzány“. Výsledkem má být moderní partyzánský boj, ale v místě, které téměř zamrzlo v čase. „Je to jako živá pohlednice z šedesátých let,“ říká Khavari.

Kromě nádherné přírody se poprvé v sérii můžeme těšit na rozsáhlé městské prostředí, a to hlavní město Yary. Právě zde žije většina příznivců prezidenta a máme si zde připadat tak, jako když vkročíme do jámy lvové. Z hlediska hratelnosti to znamená vertikální rovinu, tedy například běhání po střechách. Utkáme se zde také s těmi nejtěžšími nepřáteli ve hře.

Chopíme se role bojovníka za svobodu, a to v mužském nebo ženském těle. Svoji postavu přitom poprvé uvidíme v herních filmečcích. Po stránce principů nás podle prvních informací žádná revoluce nečeká, což při pohledu na výborné prodeje asi nikdo moc neočekává.

Otevřený svět má být větší než v jakémkoliv předchozím dílu, samozřejmostí je řízení vozidel či hraní ve dvou lidech. Upraveno má být najímání parťáků, tedy systém Fangs for Hire, který se nyní jmenuje Amigos. Jedním z nich bude i roztomilý jezevčík Chorizo, který se podle obrázku pohybuje na speciálním vozíčku.

Far Cry 6 vychází 18. února 2021 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One a Stadii.