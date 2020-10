Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine vyjdou mezi dubnem a zářím

Z finanční zprávy Ubisoftu vyplynulo, že akce Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine vyjdou až v dalším fiskálním roce, a to v jeho první půli. To znamená, že se dočkáme v období od 1. dubna do 30. září 2021. Důvodem posunu je komplikovanější vývoj během pandemie nového typu koronaviru.