Kickstarter zrušil kampaň ambiciózní hry RAW, autoři žádali málo peněz

Grand Theft Auto 5 je dost možná nejvýdělečnější hra historie a i skoro šest let od svého vydání generuje autorům obrovské množství peněz. Podobnou slepici snášející zlatá vejce by chtěl mít ve svém kurníku asi každý vydavatel, jenže ono to není jen tak. Na výrobě GTA 5 dělalo po tři roky více než tisíc lidí a vývoj spolkl přes 137 milionů USD (cca tři miliardy korun).



Což o to, na obrázcích vypadá RAW pěkně, ale může to vůbec fungovat?

Když se minulý měsíc na Kickstarteru objevila crowdfundingová kampaň na hru RAW, která slibovala v podstatě to samé, co nabízí online část nesmrtelného GTA, vyvolalo to v herní komunitě údiv. Její autoři žádali pouhých osmdesát tisíc dolarů, za které se podobná hra jednoduše udělat nedá, a to ani teoreticky.

Pouze dvoučlenný německý tým Killerwhale Games to samozřejmě ví také, a tak v popisu kampaně přiznal, že jde jen o počáteční částku a v průběhu vývoje si spustí ještě kampaň na konkurenčním portálu IndieGoGo, aby dosáhli částky alespoň tři sta tisíc dolarů. A tady narazila kosa na kámen.

V pravidlech Kickstarteru je totiž jasně uvedeno, že mají vývojáři se zákazníky jednat upřímně a nastavit požadovanou částku tak, aby jim umožnila celý vývoj. Jelikož to Killerwhale Games evidentně nesplnili, byla jim kampaň pozastavena.

Jestli se ptáte, čím se v principu situace liší od českého Kingdom Come, který v kampani nasliboval věci, které by bez následné investice Zdeňka Bakaly nebyly možné, tak vám bohužel odpovědět nedokážu. Nasbíraných 36 milionů korun totiž činilo jen zlomek z celkového rozpočtu hry, který přesáhl 750 milionů korun (viz náš starší článek).