Vybrali od fanoušků miliony na tvorbu hry, prošustrovali je v kryptoměnách

Díky tzv. komunitnímu financování mohly spatřit světlo světa stovky zajímavých projektů, které by pro tradiční investory byly příliš riskantní. Na druhou stranu se nesmí zapomínat, že přispěním na Kickstarteru, Startovači a obdobných platformách si nekupujete hotový produkt, ale jen dáváte talentovaným autorům šanci realizovat jejich vizi. Kterou se samozřejmě ne vždy podaří naplnit.

V tom lepším případě hráči dostanou nepovedenou hru (viz náš článek), v tom horším vůbec nic. A v tom úplně nejhorším jen pachuť z toho, že je někdo neomaleně podvedl.

Pravdou je, že RuneScape by si moderního pokračovatele zasloužil.

Přesně to se stalo fanouškům, kteří přispěli na vznik slibné hry TitanReach. Její autoři ze studia Square Root slibovali, že půjde o moderní variaci na kultovní značku RuneScape, dokonce se chlubili už funkčním prototypem. Na Kickstarteru sice nesupěli, když se jim nepodařilo vybrat požadovanou částku 450 000 dolarů (cca 10 milionů korun), díky pravidelným platbám od hrstky nejzapálenějších fanoušků však projekt přece jen vznikal. Velikým mezníkem se pak stal vstup nezávislého investora, který přislíbil zbytek vývoje zafinancovat. Bohužel to však nedopadlo, jak si všichni zúčastnění asi přáli, co mělo být záchranným kruhem, se nakonec ukázalo jako hřebíček do rakve.

Když si investor, který své jméno chce držet v tajnosti, nechal ukázat finanční údaje, objevil, že hlavní autor hry, vystupující na internetu pod přezdívkou Unravel, většinu prostředků zpronevěřil. Na místo do hry je totiž neobratně investoval do kryptoměn, kde o většinu jejich hodnoty přišel, ze zbytku si pak koupil novou teslu pro soukromé účely. Chybějící prostředky měl naivně v úmyslu nahnat tím, že by do hry implementoval systém NFT. To ovšem jeho publikum příliš nepotěšilo, v herním průmyslu totiž aktuálně asi nenajdete nenáviděnější trend, na jejich implementaci si už vylámali zuby i takoví velikáni jako třeba Ubisoft nebo Team 17 (viz náš článek).

Z těchto důvodů anonymní investor od vývoje TitanReach vycouval, což projektu zlomilo vaz. Z cca pěti milionů korun získaných přímo od důvěřivých fanoušků nezůstalo nic, žádné plány na refundaci samozřejmě neexistují. Vypadá to tedy, že více než dvacet let stará RuneScape bude muset ještě nějakou dobu stačit.