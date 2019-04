Podívejte se na čtyři zajímavé hry, které bojují o peníze na Kickstarteru

Co se počítačových her týče, má už Kickstarter zřejmě to nejlepší za sebou. Komunitní financování herní žánr nespasilo, tato platforma je totiž vhodná jen na menší projekty pro okrajové publikum, přehlížené velkými vydavateli. To ale neznamená, že by se na něm už neobjevovaly nové zajímavé projekty. Tady jsou čtyři z těch, které mi po pár desítkách minut brouzdání nejvíce utkvěly v paměti.



Pornoparodie na Mass Effect

Subverse je sci-fi RPG ve kterém coby kapitán vesmírné lodi cestujete napříč galaxiemi, objevujete nové světy vhodné k životu a bojujete proti silám zla. S tím vám pomáhá obětavá posádka, jejíž každý člen má unikátní osobnost. Kromě neustálého boje o přežití je hlavní náplní hry navazování přátelských a milostných vztahů. Ano, je to v podstatě Mass Effect, jen s tím rozdílem, že tu sexuální hrátky nejsou jen příjemným bonusem, ale ústředním bodem hry. Autoři původně požadovali tři miliony korun, aktuálně vybrali již desetinásobek, a to jim dokonce kampaně ještě zbývá osm dnů.



Myst pro virtuální realitu

Jejich adventura Myst kdysi stála u masivního rozmachu CD-ROM mechanik v domácích počítačích. Teď by studio Cyan chtělo něco podobného provést i s přilbami pro virtuální realitu. I Firmament je založený na prozkoumávání neznámého světa a řešení obtížných hádanek, jen tentokrát má okolní svět steampunkovou atmosféru. Na výběr bude samozřejmě i klasická „plochá“ verze pro obyčejné monitory, ovšem jen díky VR se do čtyř zcela odlišných mimozemských světů budete moci ponořit naplno. A nebo také ne, do konce kampaně totiž zbývají pouhé tři dny a na účtech autorů stále chybí skoro pět milionů korun. Přihodíte někdo?



S.T.A.L.K.E.R. potkává Outlast

VIDEO: Chernobylite Announcement Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další pokračování kultovního trilogie S.T.A.L.K.E.R. je prý sice oficiálně ve výrobě, ovšem kromě vágního oznámení, že má hra vyjít v roce 2021, o něm nic nevíme (viz náš článek). A tak se příležitosti chopilo polské studio The Farm 51 (např. Get Even), které chce díru na trhu zaplnit survival akcí Chernobylite. A podle prvních odhalených závěrů ze hry se jim to docela daří. Sice nedisponují oficiální licencí slavného románu bratrů Strugackých, ovšem zase mají dokonale zpracovanou mapu, která je vymodelovaná přesně podle skutečné lokace, kterou autoři hry několikrát navštívili. Požadované dva miliony se jim podařilo nasbírat během pár dnů, teď už jde jen o to, u kterého dalšího mezníku se ještě v osmnácti zbývajících dnech vybraná částka zastaví.

Pixelartové Diablo pro nerdy

Pokud máte rádi seriál Stranger Things, akční RPG a pixelartovou grafiku je akční RPG Kingdom of the Night jako stvořené pro vás. Hlavním tahákem je tady osmdesátkou stylizace, ať už jde o grafiku, hudbu nebo samotné zasazení hry. Ta se odehrává v malém americkém městečku, které se díky rituálu místních satanistů ocitlo v obležení pekelných démonů, se kterými si samozřejmě může poradit jen hlavní hrdina. Nic pro intelektuály, ale my ostatní bychom se u této komediální variace na Diablo mohl slušně pobavit. Potřebných 250 000 Kč se vybralo během 48 hodin a jelikož do konce kampaně zbývá ještě pětadvacet dnů, je pravděpodobné, že autoři získají několikanásobek.

A co vy? Objevili jste v hlubinách Kickstarteru nějaký atraktivní projekt?