Erotické RPG Iragon uspělo na Kickstarteru, vybralo dvanáctinásobek

Jestli vidíme někde v herním průmyslu pomyslnou díru na trhu, tak je to rozhodně v žánru erotických her. Ne tedy, že by jich snad vznikalo málo, naopak. Jen jejich kvalita bývá prachmizerná, skoro jakoby se za jejich tvorbu styděli i sami autoři. Pokud nepočítáme laciné vizuální novely a porno „parodie“ úspěšných značek, zůstávají nám tu snad jen bizarní horory pro sexuální fajnšmekry.

Na první pohled je Iragon klasické JRPG.

Tvůrci chystaného JRPG Iragon na to jdou naštěstí z trochu jiného směru než všichni ostatní. Namísto přímého útoku na erotické pudy se soustředí na zprostředkování klasického herního zážitku. Veškerý erotický obsah je jen nadstavba navíc, která připomíná třeba dobrovolné navazování vztahů z her od Bioware.

Samozřejmě, co se týče produkčních hodnot nelze výrazně stylizované JRPG, na kterém po tři roky dělá skupina zhruba15 lidí, srovnávat s vysokorozpočtovým AAA titulem, přesto se v rámci nezávislých her nemají za co stydět. Tomu ostatně odpovídá i nadšené přijatí na portálu pro komunitní financování Kickstarter, kde už Iragon překonal 1200 % cílové částky. A to do konce kampaně zbývají ještě tři dny. Ano, tvůrci žádali původně o velmi skromnou částku 10 000 USD (cca 250 tisíc Kč), což je pro srovnání polovina toho, co původně chtěli třeba autoři ryze českého hitu Bulánci 2. Nicméně i tak to jasně naznačuje, že poptávka po takovém obsahu je.

I na druhý pohled je Iragon klasické JRPG. Jen tato scéna nekončí obvyklou zatmívačkou.

Iragon se už blíží svému dokončení, dokonce si i můžete na Steamu zdarma zahrát poměrně vypovídající demoverzi. V roli chudého chlapce Dericka se stanete svědky vyvraždění vaší rodné vísky, kdy nájezdníci unesli všechna mladá děvčata do zajetí. Krátce poté potkáte čarodějnici Brendu a tak může začít klasická fantasy cesta za dobrodružstvím. Ne, nejsou to zrovna Tales of Arise (naše recenze) nebo Final Fantasy VII (naše recenze), na druhou stranu už jsme hráli i horší hry.

Příjemným překvapením je fakt, že autoři hry netlačí na pilu hned od začátku. Ano, pohyby ženských postav jsou vyzývavé a vývojáři si dali evidentně spoustu práce s rozpohybováním houpání prsou, jinak jsem však během první půl hodiny hraní nenarazil na žádný ryze erotický obsah, jediná potenciálně svolná vesničanka skončila místo dovádění na seně v tratolišti krve. Vypadá to tedy, že všechny erotické scény si budete muset opravdu zasloužit.

Jejich zpracování má být ovšem veliké lákadlo. Vedle spousty detailních erotických animací hra slibuje i plnou podporu virtuální reality, která má hráčům umožnit být herním postavám opravdu blízko.

Iragon by měl slovy autorů vyjít již brzy, zatím se počítá jen s PC verzí. Pokud nepřispějete v rámci stále probíhající kampaně, hru si samozřejmě budete moci koupit až bude hotová.