Slovenská bojovka Die by the Blade uspěla na Kickstarteru

Do konce kampaně zbývá deset dnů, takže výsledná částka bude určitě vyšší. Je samozřejmě velice pravděpodobné, že i tak v celkových nákladech na výrobu půjde jen o minoritní položku, ovšem autorům se podařilo potvrdit, že o podobnou hru je zájem.

A čím Die by the Blade dokázala více než tři sta lidí zaujmout natolik, že již otevřeli peněženky? Především originálním konceptem. Většina dnešních bojovek spočívá v tom, že se protagonisté tak dlouho mlátí do obličeje, až jednomu z nich dojde zdraví a padne konečně k zemi. I evidentně smrtící úder ve hrách jako Soul Calibur nebo Mortal Kombat nic neřeší, takže samotný boj přes veškerou snahu vypadá až příliš komiksově.

Die by the Blade bude jiný a více než o řinčení mečů v něm půjde o vyčkávání a správné načasování, k likvidaci protivníka bude stačit jediné proniknutí přes jeho obranu.

Jestli bude tento koncept kromě originality i zábavný, bychom měli zjistit již příští rok, a to na PC a konzolích aktuální generace včetně Nintenda Switch.