Hra s nejhloupějším názvem na světě je další obětí kickstarterové naivity

Díky komunitnímu financování vzniklo několik málo opravdu skvělých her, spousta ničím výjimečného průměru a pár vyložených propadáků. I ty si ovšem zaslouží respekt za to, že autoři alespoň splnili své sliby (minimálně z větší části) a svou práci dotáhli do konce. Najde se totiž i spousta takových, kteří nezvládli ani to. Jedním z nich bude podle všeho i studio Tales of Games.



Název hry je příšerný a příliš si nepomůžeme ani zkratkou: TMRoTnnEfN7RoCTOGotMC2otHBS

To v roce 2013 uspělo s crowdfundingovou kampaní na vznik komplexní hry na hrdiny s názvem (a teď se podržte) The Magical Realms of Tír na nÓg: Escape from Necron 7 - Revenge of Cuchulainn: The Official Game of the Movie - Chapter 2 of the Hoopz Barkley SaGa. Sice by stačilo název hry ještě dvakrát zkopírovat a měl bych splněný denní limit na počet znaků, ale pro účely přehlednosti budu raději hře dále říkat Barkley 2. Mělo totiž jít o volné pokračování undergroundového hitu Barkley, Shut Up and Jam: Gaiden z roku 2008. Pokud vám nic neříká ani tento název, vězte, že šlo o podivný slepenec nápadů, který kombinoval klasická japonská RPG, basketbalovou NBA a postkyberapokalyptický sci-fi příběh.

Fanoušci kyberpunkového basketbalu mají holt smůlu.

Nezní to zrovna dvakrát lákavě, ale přesně od toho tu Kickstarter je: aby dal autorům kreativní svobodu a fanouškům splnil i ta nejbizarnější přání, kterým se klasická komerční vydavatelství vyhýbají. Nakonec se našlo 4636 lidí, kteří autorům přispěli celkem 120 355 dolary, tedy zhruba 2,7 miliony korun (přibližně čtyřnásobek původně požadované částky). Mezi nimi byli dokonce i dva nadšenci, kteří poslali více než 20 000 korun.

Jenže teď už je jasné, že své peníze měli utratit daleko lépe. Podle původních plánů měl Barkley 2 vyjít ještě v prosinci roku 2013, jenže „něco“ se evidentně zvrtlo a projekt uvázl na mrtvém bodě. A jak nyní odhalil člověk s přezdívkou Hiratio na diskusním fóru Something Aweful, naděje na zlepšení je prakticky nulová.

Vinu je prý potřeba hledat ve vedoucím projektu, který nedokázal ukočírovat původní vizi. Od projektu v průběhu let odešli všichni lidé, kteří měli zkušenosti z předchozího dílu. Mnoho sil bylo vyplýtváno na zbytečné funkcionality, které se ani nepodařilo dotáhnout do konce a všechny vybrané peníze se rozkutálely. Jediným, kdo na hře v tuto chvíli ještě pracuje, je tak jen „píárista,“ který ani neumí programovat. Ostatně všechna výše zmíněná obvinění nijak nevyvrátil, ba naopak. Sype si popel na hlavu a přiznává, že to se hrou skutečně nevypadá dvakrát růžově.

Inu, příspěvek na Kickstareteru je svým způsobem investice, kterou se ne vždy povede zhodnotit. Podobných případů už jsme několik zažili, teď jen nezbývá než doufat, že se k nim nezařadí i nesmírně ambiciózní Star Citizen, se kterým to podle posledních informací také nevypadá zrovna nejlépe. Tam už jde o miliardy.