Megalomanský Star Citizen pod palbou kritiky. Množí se obavy, že nevyjde

Chris Roberts je bezesporu skvělý obchodník, ovšem stále více lidí má pocit, že už zdaleka není tak skvělý vývojář. Jeho vysněná hra Star Citizen stanovila rekord, co se týče komunitního financování, a celkem už pokořila hranici 225 milionů dolarů (více než 5 miliard korun). Jenže i přes tuto ohromnou cifru vývoj neprobíhá podle plánů, termín dokončení je v nedohlednu a množí se obavy, že celé dílo nikdy nebude dokončeno.



Chris Roberts myslí ve velkém a do hry obsadil i herecké celebrity.

Nejnovější vlnu pochybností zažehli reportéři časopisu Forbes Matt Perez a Nathan Vardi. Ti ve svém obsáhlém článku tvrdí, že koncem roku 2017 zbývalo na účtech společnosti jen přibližně 14 milionů dolarů (cca 320 milionů korun).

Naštěstí pro Robertse se stále najdou lidé, kteří na projekt přispívají dále. Za nemalé peníze (tisíce korun) si kupují vesmírné lodě a pozemky, které jim jednou ve hře zaručí výhodu. V tuto chvíli však nad jejich využitím mohou jen snít a koukat na detailní obrázky.

Ještě před vydáním samotné „megahry“ Star Citizen chce Roberts na jejím základě vydat příběhovou hru pro jednoho hráče Squadron 42. Minulý rok v říjnu vypustil do světa první trailer a snad i ti největší škarohlídové musí uznat, že vypadá skvěle a směle se může rovnat hollywoodské produkci. Však také lidé od jeho vydání přispěli dalšími 30 miliony dolarů. Jenomže ani to nakonec nemusí stačit.

Technologie FOIP je sice zajímavá, ovšem hráči by spíše ocenili skutečný herní obsah.

Robertsova společnost Cloud Imperium zaměstnává 537 zaměstnanců rozesetých po pěti kancelářích ve Velké Británii, Německu a USA. Už jen jejich platy představují nemalé výdaje a to je jen jedna z mnoha položek herního rozpočtu. Kolik asi spolkne spolupráce s celebritami typu Garyho Oldmana, Gillian Andersonové, Marka Stronga, Andyho Serkise nebo Johna Rhys-Daviese, kteří hru propagují, se ani nebudeme domýšlet. Hlavním problémem podle reportérů Forbesu však je, že jsou tyto zdroje využívány značně neefektivně.

Podle několika bývalých zaměstnanců se prý Roberts utápí v drobných detailech, namísto aby řešil to podstatné. Pravdou je, že v situaci, kdy není hotový ani jediný hvězdný systém ze sta slibovaných, působí například taková implementace technologie rozpoznávající hráčův výraz trochu nadbytečně. Spousta peněz pak nemíří do samotného vývoje, ale do marketingu, který má za cíl „vytáhnout“ z optimisticky naladěných hráčů další peníze.

Certifikát na nákup území ve Star Citizen si můžete zarámovat. Nebo vyvěsit na Facebooku. Jinak ale zatím příliš využití nemá.

Zvěsti o úmyslném podvodu však nejsou na místě. Roberts se svým týmem na hře opravdu pracuje usilovně. Spíše se nabízí otázka, jestli má na podobně kolosální projekt vůbec schopnosti. Jeho předchozí kariéra je sice lemována skvělými úspěchy (především série Wing Commander), ale párkrát už narazil. Jakožto hollywoodský producent skončil neslavně (byť třeba jeho Obchodník se smrtí je vynikající film), příliš se mu nevydařila ani spolupráce s Microsoftem na hře Freelancer.

V osobním životě se mu však podle všeho vede dobře, ostatně loni v listopadu si s manželkou Sandi (která v Cloud Imperium pracuje jako vedoucí marketingu) koupil dům na předměstí Los Angeles za téměř 5 milionů dolarů. To někteří fanoušci nenesou s libostí a množí se tak případy, kdy lidé žádají své investované peníze zpět.

Aby bylo pravdě učiněno zadost, musíme zmínit, že Cloud Imperium stav svých financí pravidelně zveřejňuje. Všichni přispěvatelé už také mají k dispozici pracovní prototyp hry, který toho sice moc nenabízí, ale tvůrci jen neustále vylepšují.

Všichni chtějí, aby se Star Citizen povedl. Mnozí tomu však nevěří.

Kromě načančaného traileru jsme také loni mohli vidět více než hodinu záběrů ze hry, a i když jde jen o krátký výřez, kterému chybí slibovaná monumentálnost, nevypadá to vůbec špatně. Z celkového množství přibližně dvou a půl milionů přispěvatelů je pak podíl zákazníků žádající refundaci jen zanedbatelný. Paradoxně pak působí situace, kdy jeden nespokojený fanoušek po prohraném soudu (psali jsme tady) dále nakupuje další vesmírné lodě.

Ne, situace kolem Star Citizena není jednoduchá a ještě dlouho nebude. Beta Sqaudron 42 je slibována na příštím rok, o vydání plné verze se raději ještě vůbec nemluví. Argumentů proč Robertsovi nevěřit, je spousta, stejně jako důvodů, proč jeho sen podpořit. Stačí si jen vybrat, na kterou stranu se přikloníte. Kdo má pravdu, stejně zjistíme až za pár let.