Píseň ze Zaklínače je hitem internetu, fandové ji přidělávají i do hry

Laciné kulisy, černošští elfové, ošklivá Triss, svraštělá brnění, zmateně dávkovaný děj… je toho spousta proč se skalním fanouškům Zaklínače jeho seriálová adaptace nelíbí. Ještě nikoho jsme však neviděli stěžovat si na ztvárnění Marigolda, který v příbězích o Geraltovi funguje jako jeho věrný sidekick. Britský herec Joey Batey totiž dokázal perfektně vystihnout podstatu postavy a prostořeký bard je v jeho podání přesně tak otravně zábavný, jak měl Andrzej Sapkowski při psaní předlohy v plánu.

Ruku na srdce - Marigold v Zaklínači 3 není příliš zábavný.

Přestože jde o vedlejší charakter, který hlavním hrdinům jen „přicmrndává“, v popularitě trumfne i samotného Cavilla. Může za to především píseň „Toss a Coin to Your Witcher“, která se bleskově rozšířila a stala se hitem internetu.

V české verzi se zpívá „Tak dej groš Zaklínači“ a o její přednes se postaral Ondřej Rychlý, syn známého herce a moderátora Petra Rychlého. Pokud jste náhodou seriál ještě neviděli, můžete si ji poslechnout níže, ale pozor! Je tak otravně návyková, že ji nejspíše nedokážete několik dní vyhnat z hlavy.

To ostatně potvrzuje i sám Batey. „Je to ta nejotravnější věc, jako jsem v životě slyšel. Je hrozně chytlavá,“ řekl v rozhovoru pro časopis Men’s Health a dodal, že už si ji brouká osm měsíců.

Není přitom žádný nováček pokud jde o zpěv, už roky totiž vystupuje ve folk-rockové kapele The Amazing Devil. Až touto odrhovačkou se mu však podařilo oslovit široké publikum.

Jak už to tak bývá, okamžitě se objevila spousta parodií. Například v této písničku nedokáže přestat poslouchat ani maličký Yoda ze seriálu Mandalorian:

Baby Yoda is in love with THE SONG too.  #TheWitcher pic.twitter.com/IMbMkDYDin — Witcher Stuff (@WitcherStuff) December 24, 2019

Další pak píseň interpretují po svém a necelé tři týdny od uvedení seriálu lze na internetu najít neskutečné množství předělávek. Ať už od metalistů...

… ruského folklórního sboru…

...až po gumové kuře:

A to stále není vše. Netrvalo dlouho a šikovní moddeři implementoval skladbu i do původních her o Zaklínači:

Popularita hitu neutekla ani autorům českého hitu Beat Saber a tak si Zaklínače můžete zahrát i ve virtuální realitě.

Na seriál, který má od kritiků jen 53 %, docela úspěch, ne?