Seriálový Zaklínač vychází již za týden, podívejte se na poslední trailer

Za ty roky, co se pohybujeme na herní scéně, jsme se už naučili krotit přehnaná očekávání a přistupovat ke každé novince s čistou hlavou. Občas to však prostě není možné – tři díly Zaklínače od polského CD Projektu totiž zanechaly v herním průmyslu tak výraznou stopu, že už od této značky očekáváme jen to nejlepší.

Nebojte, nepůjde o žádné komorní drama, ale o drahé výpravné fantasy.

Chystaná seriálová adaptace sice zpracovává knihy, nikoli hry, cílové publikum má však stejné. Do jejího vydání už zbývá jen něco málo přes týden a tak je ten ideální čas na poslední trailer.

Ten se podle nás povedl na výbornou a přesně vystihl atmosféru předlohy. A jak naznačují dojmy několika šťastlivců, kteří měli možnost vidět prvních pár dílů na testovacích projekcích, není to jen o traileru. Však už se také producentka seriálu Lauren S. Hissrichová nechala slyšet, že by nemělo zůstat jen u jediné sezony.

Každopádně hype je na maximální úrovni a nás přes Vánoce čeká seriálový maraton, abychom se s vámi o naše dojmy mohli podělit co nejdříve.

Všech osm epizod seriálu The Witcher se objeví na Netlixu 20. prosince i s českým dabingem.