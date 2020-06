Druhá sezona seriálového Zaklínače bude mít jen jednu časovou osu

První sezona seriálu o Zaklínači Geraltovi podle nás dopadla nad očekávání dobře, bez chyb se však samozřejmě neobešla. Na to, že se některé postavy svým vzhledem nepodobají tomu, jak je ve svém díle popsal Andrzej Sapkowski, jsme si zvykli docela snadno, vyznat se v několika navzájem se prolínajících časových osách vyprávění byl však kumšt i pro ty, co celý příběh dobře znají. Natož pro ty nové. Kvůli zmateným divákům dokonce Netflix vytvořil interaktivní mapu, která všechny scény řadí tak, jak jdou za sebou (psali jsme tady).

„Nečekala jsem, že to bude tak kontroverzní, jak nakonec bylo,“ přiznala producentka seriálu Lauren S. Hissrichová magazínu The Wrap. „Všechny osy vyprávění se však proťaly, takže v druhé sezoně už budou všechny hlavní postavy existovat ve stejné časové linii,“ uklidnila fanoušky. Neznamená to, že by postavy neměly flashbacky do minulosti, nebo děj nemohl skokově poskočit do budoucnosti, výsledek však má být mnohem srozumitelnější.

Kvůli koronavirové pandemii byla produkce seriálu výrazně zpomalena, kdy se tedy vytoužené druhé řady dočkáme, je bohužel zatím v hvězdách.