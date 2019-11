Producentka seriálového Zaklínače má plány na sedm sérií

„To nejhorší, co bychom mohli udělat, je vložit tolik energie do první sezony a nezamyslet se nad tím, kam až všechny ty postavy mohou dospět,“ řekla v rozhovoru pro magazín SFX producentka Lauren S. Hissrichová.

Pokud bude seriál úspěšný, mohlo by jich prý nakonec být až sedm, látky na to má ostatně k dispozici více než dost. Knižní sága o Geraltovi má pět dílů, k tomu si připočtěte ještě románovou předehru Bouřková sezona, pár povídek a samozřejmě i slavnou herní trilogii. Při troše snahy by z toho mohla být nekonečná telenovela jako Tak jde čas.



Ale nebojte se, žádné umělé natahování nehrozí, ostatně některé důležité postavy se prý nedočkají ani konce první série. Ta po dlouhém čekání dorazí již 20. prosince letošního roku, exkluzivně ve streamovací službě Netflix.