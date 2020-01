Ztrácíte se v seriálovém Zaklínači? Vyzkoušejte interaktivní mapu

Mapu vytvořil přímo Netflix a prohlédnout si ji můžete zde.

The Witcher - interaktivní mapa

Vrchní část zobrazuje mapu světa, ve spodní je časové osa rozdělená do čtyř tras. Šedá sleduje obecnou historii, další tři pak Geralta, Yennefer a Ciri. Stačí kliknout na bod na časové ose a ukáže se místo na mapě, níže se zobrazí krátké info a ve které epizodě se událost stala. Pokud vás zajímá víc, na další klik vyjedou po levé straně podrobnější informace.

V případě, že se na časové ose posunete za okamžik, kdy došlo k setkání Gerala a Ciri v lese poblíž Soddenského pahorku, zobrazí se nápis „Va’esse deiradh aep eigean, va’esse eigh faidh’ar“. To v překladu znamená „něco končí, něco začíná“. My si však na druhou sezonu ještě nějakou chvíli počkáme, a to do příštího roku.

První sezona Zaklínače vyšla v prosinci na Netflixu. Ze seriálu se stal okamžitě hit, který pořádně nakopnul zájem o herního Zaklínače 3. Zájem vzbudila i píseň Toss a Coin to Your Witcher. Představitelka Yennefer také prozradila, proč nechtěla dvojnici pro sexuální scény.