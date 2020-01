Dvojnici pro sexuální scény jsem nechtěla, říká mladá hvězda Zaklínače

„Pro sexuální scény jsem měla připravenou dvojnici, která s námi byla po celou dobu natáčení. Využila jsem ji však jen v první nahé scéně,“ řekla Anya Chalotraová v rozhovoru pro britské vydání deníku Metro.



Představitelka seriálové Yennefer se svěřila, že když viděla na svém místě dvojnici, nebyla spokojená. „Už při natáčení scény s Istreddem (Royce Pierreson), kde hrála místo mě ona, jsem věděla, že to takto nepůjde. Yennefer jsem zkrátka já. Je to má role, a tak ji musím hrát se vším všudy,“ míní herečka.

Anya Chalotraová má v první řadě Zaklínače mnoho odvážných scén. „Dívat se na to zpětně mi není dvakrát příjemné. Před natáčením jsme se však s režisérem detailně bavili o tom, jak sexuální scény natočit tak, abych se přitom cítila dobře a divák zároveň dostal to, co k tomuto příběhu patří,“ popisuje herečka, kterou mohli fanoušci vidět například v televizním seriálu Wanderlust z roku 2018, kde ztvárnila roli Jennifer Ashmanové.

Dlouho očekávaný seriál Zaklínač vypustil Netflix do světa před Vánocemi. Reakce jsou rozporuplné. Recenzenti mu nemohou přijít na jméno a konzervativní fanoušci jen těžce nesou odchylky od originálu. Pro tvůrce je však nejdůležitější jeho vysoká sledovanost.

VIDEO: Anya Chalotraová v seriálu Zaklínač: