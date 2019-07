VIDEO: Seriálový Zaklínač od Netflixu má konečně trailer. A lidem se líbí

Dlouhé čekání je konečně u konce a po měsících divokých spekulací můžeme konečně na vlastní oči vidět, co dokázala producentka Lauren Schmidt Hissrichová s kultovní knižní předlohou Andrzeje Sapkowského udělat. Dvě minuty zběsile sestříhaných záběrů ukazují, že většina obav fanoušků byla zcela zbytečná a svět Zaklínače se podařilo přenést na televizní obrazovky na výbornou.

Drtivá většina reakcí na trailer je pozitivní, byť se samozřejmě najdou lidé, na které je hlavní hrdina moc svalnatý, Ciri moc stará a dryády moc černošské. Každopádně po vizuální stránce je alespoň za mě osobně vše v naprostém pořádku a teď jen zbývá počkat na to, jestli se podařilo přenést i kvalitu původního příběhu. Osmidílný seriál by měl být hotový do konce roku, už teď se ale začíná spekulovat o druhé sérii.