Nevděčná práce. Žádný ze scénáristů Zaklínače nechtěl psát erotické scény

„Jednoho dne přišel mezi scénáristy producent a říká: ‚Potřebujeme dvanáct filmových scén se sexem, kdo je chce napsat?‘ Nikdo nechtěl, pokud si dobře vzpomínám, napsat jsem je všechny musel sám, přiblížil pozadí vzniku dnes již kultovní hry scenárista Jakub Szamalek v rozhovoru pro britský Eurogamer.

Nebylo to přitom nic jednoduchého. Každou scénu musel nejen vymyslet, ale také do detailu popsat, aby animátoři a herci věděli, jak s ní naložit. Většina animací ve Witcherovi 3 je tvořena pomocí motion capturingu skutečných herců, o tom jak trapně jim asi bylo, když se po sobě museli před kamerami plazit v latexových úborech, si asi dovedete představu udělat sami.

Jedna z nejlepších erotických scén se odehraje mezi Geraltem a Keirou.

Ostatně už dříve se o detailech nahrávání erotických scén rozpovídal dabér hlavního hrdiny Doug Cockle: „Když něco takového nahráváte ve studiu, je to jiné. Je to trochu jako masturbace. Jako by vás načapali při masturbaci, jestli mi rozumíte. Představte si, že onanujete a do pokoje vejde vaše máma. Takhle trapné to je,“ vzpomínal na svoje zkušenosti s nahráváním vzdechů pro Zaklínače (psali jsem tady). Jak ovšem trefně podotkl Szmolek: „Sex je rozpačitý tak jako tak, takže to nakonec dobře dopadlo.“

Mnohem těžší prý podle něj bylo celou situaci vymyslet, aby dávala smysl. „Sexuální scéna není jen o tom ukazovat nahá těla. Lidé nehrají hry, aby mohli vidět sexuální scény – ostatně k tomu dnes existují mnohem jednodušší cesty –, takže se vždy snažíme do hry vložit něco navíc.“

Nutno říct, že se to autorům povedlo. Sexuální scény jsou z většiny poměrně decentní a vkusné, anebo alespoň vtipné, jako například ta slavná na jednorožci. V porovnání s prvním dílem, kde hráč jen sbíral obrázky rozcapených ženštin, je to opravdu významný krok dopředu.

Mimochodem pokud umíte anglicky, doporučuji rozhovor přečíst celý. Dozvíte se z něj třeba i to, jak obtížné je vytvářet smysluplný příběh do hry, která se vývojářům mění doslova po rukama. Jednu z nejromantičtějších milostných scén tak například autoři dlouho zkoušeli jen s dvěma postavami plešatých rybářů. Počítačový model Geralta a Yennefer tehdy prostě ještě nebyl hotový.

Uvidíme, jak s tímto tématem naloží chystaný seriál – přece jen jeho producentka už se několikrát nechala slyšet, že dělají zábavu pro dospělé.