Herci ze Zaklínače v karanténě soutěží ve vaření a malují figurky

Že bude čekání na druhou sezonu netflixového Zaklínače nesnesitelně dlouhé, jsme věděli už po několika málo zhlédnutých dílech. Probíhající pandemie koronaviru pak její výrobu ještě více prodloužila, protože seriáloví herci jsou zavřeni doma. A někteří z nich už se nejspíš začínají trochu nudit.

Alespoň to naznačuje odhodlání, se kterým se zúčastnili tzv. pečicí výzvy (baking challenge), kterou si pro ně připravila vedoucí castingu Sophie Hollandová. Ta se prostřednictvím Twitteru pochlubila herci Paulu Bullionovi, svými domácími houskami a poté ho vyzvala, aby její kuchařské umění zkusil překonat. Představitel velitele zaklínačů Lamberta neváhal a vytvořil skořicové šneky:

I like to #Bake between my training sessions. During this "Quiet time". @SophHollandCast came at me with some fine hot cross buns last week. My response? Well....it's this:



(Video Credit: Housemate @jackdouglasfilm https://t.co/nIxdVjZFdo) pic.twitter.com/xqwy36NErx