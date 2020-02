Česká mobilní střílečka Shadowgun War Games je venku, hraje se skvěle

Shadowgun War Games je týmová hrdinská akce, v níž se hraje pět na pět. Pojetím nejvíc připomíná týmovku Overwatch od Blizzardu, a to nejen stylizací, ale i výběrem hrdinů. Po stránce ovládání, tempa a dalších prvků pak loňský hit Call of Duty Mobile.

Po spuštění jsou dostupní tři hrdinové, další dva se zpřístupní hraním. To se týká i režimů. Zpočátku si musíte vystačit s team deathmatchem, po pár odehraných zápasech se otevře ještě capture the flag. Rezervy má hra co do počtu map, po herní stránce nemám co vytknout.

U zjednodušeného ovládání stačí levý palec pro pohyb, pravý pro rozhlížení. Když zacílíte protihráče, hra střílí automaticky. Každý hrdina má ještě dvě unikátní vlastnosti. U Sladea to jsou granát a lékárnička, zatímco řev Revenanta (zastává pozici tanka) zpomaluje a dezorientuje hráče v dané výseči.

Shadowgun War Games funguje v režimu free 2 play, v oblasti monetizace pak sází na rychlejší zisk zkušeností a zejména hromadu kosmetických doplňků. Mezi ně patří nejenom skiny u hrdinů, ale i pózy, ikonky, talismany či rámečky. K těm se lze v omezené míře propracovat i hraním (ať už v obchodě za herní měnu nebo v rámci bezplatné verze Battle Passu), ale hlavním zdrojem jsou odměny z placeného Battle Passu. Jedna navázaná sezona pak trvá osm týdnů.

Sympatické a důležité je, že ochota platit neposkytuje herní výhodu v tom smyslu, že je postava silnější. Pocit ze střelby je slušný, během zápasů se hra nijak netrhá.

V menu si lze nastavit kvalitu grafiky podle výkonu vašeho zařízení, ale i vyladit si citlivost ovládání. Vyhovuje mi také přístupnost a že zápasy trvají pár minut, což vystihuje podstatu hraní na mobilech či tabletech.

Pravdou je, že obsahu prozatím není mnoho. Teď bude záležet na tvůrcích, jak se o svoji hru postarají v nadcházejících týdnech a měsících a kam se celý projekt posune. Další mapy? Hraní s přáteli? Žebříčky? Klany? Kdo ví. Za vyzkoušení ovšem stojí už teď.