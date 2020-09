Konec jedné éry. Populární hra FarmVille zmizí z Facebooku

Koncem první dekády tohoto tisíciletí prakticky nešlo používat sociální síť Facebook, aniž by byl uživatel bombardován informacemi o tom, kolik si jeho přátelé zrovna vypěstovali obilí a pořídili hospodářských zvířat. Těch virtuálních samozřejmě.

Jednoduchá free 2 play hra FarmVille se okamžitě po vydání v červnu 2009 stala obrovským hitem, už půl roku od uvedení ji hrálo napříč světem 87 milionů uživatelů. V jednu dobu se zvažovala filmová adaptace. Opravdoví hráči tímto primitivním titulem pohrdali, pro většinu populace šlo o dosud nepoznaný zdroj zábavy.

Kolem hry se vyrojila spousta kontroverzí, mluvilo se o vzniku závislostí (viz náš článek), neoprávněnému nakládání s uživatelskými daty (viz náš článek), ale i o tom, že společnost Zynga námět svého největšího hitu sprostě ukradla od konkurence (viz náš článek). Všechny skandály se FarmVillu podařilo ustát, vaz mu zlomily až nové technologie. Hra je naprogramovaná v zastaralém jazyce Flash, který již Facebook nadále nehodlá podporovat. Z tohoto důvodu bude provoz hry k 31. prosinci letošního roku ukončen.

Trochu zarážející je fakt, že i přes tuto informaci stále funguje herní obchod, ve kterém lze utrácet skutečné peníze. Veškerý hráčův postup však bude na konci roku smazán, pokud se snad někdo rozhodne pro některé pokračování nebo podobný titul, bude muset začít od začátku.

Nic takového však nedoporučujeme, i v ranku jednoduchých mobilních her zdarma jsou k dispozici daleko lepší kousky, které jsou navíc přívětivější pro vaší peněženku.