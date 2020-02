Call of Duty nám pomohlo, říkají čeští Madfinger. Ve středu vydají novou hru

Do vydání vaší nové hry Shadowgun War Games zbývají poslední dny. Jak to u vás v tuto chvíli ve studiu vypadá a co se teď na hře ladí?

Finální fáze přípravy vydání hry je samozřejmě stres, ale zároveň tě to nabudí, protože se těšíš na první okamžiky, kdy je hra venku. My teď neustále přehodnocujeme priority co ještě přidat, nebo ubrat, analyzujeme čísla pro co nejlepší balancing zbraní, postav, bojujeme s bugy a hledáme cesty jak zajistit co největší stabilitu hry.

Marketing se činí, aby se informace o hře dostaly k co nejvíce hráčům, dělají se videa, dev vlogy, soutěže ve spolupráci s influencery, rozhovory pro herní weby a intenzivně komunikujeme na sociálních sítích, informujeme komunitu a odpovídáme na vše, co je zajímá.

Adam Čunderlík Na dotazy Bonuswebu odpovídal Adam Čunderlík, který v Madfinger Games pracuje na pozici Lead Level Designer. Předtím se podílel na vývoji Mafie II jako designer/scripter.

Máte přes milion předregistrací. K čemu jsou dobré? Prozrazuje vám tento údaj už něco o tom, jak by hra mohla být úspěšná?

Shadowgun War Games je multiplayerová hra a hráči jsou její nedílnou součástí, protože se přímo podílejí na herním zážitku. Mít hodně předregistrovaných hráčů je dobré také pro budování komunity, protože mezi těmito lidmi jsou hráči, kteří se stanou našimi ambasadory, budou zakládat vlastní skupiny na sociálních sítích, pořádat vlastní turnaje, vytvářet fanarty, propagovat hru na různých fórech.

A v neposlední řadě jde o ukazatel budoucí úspěšnosti, to nepochybně. Pro nás je to závazek dodat nejlepší možnou hru, abychom všechny předregistrované hráče dokázali bavit co nejdelší dobu.

Vyzkoušel jsem betu a líbí se mi, že hra je svižná a partie netrvají nijak dlouho. Ponesou se v tomto duchu i další mapy a režimy, nebo chystáte i časově náročnější zápasy?

Svižnost a krátká doba nám přijde zábavnější, a pokud nedostaneme nějaký výraznější impuls od komunity, zůstaneme u tohoto modelu. S online mobilními střílečkami máme dlouholeté zkušenosti, vyzkoušeli jsme mnoho různých přístupů a ostatní hry stejného žánru to potvrzují také.

Čím si chcete po vydání hry udržet hráče?

Především tím, že hráčům dáme radost z progressu a motivaci se neustále zlepšovat pomocí rank systému, a podporou týmového hraní. Důležitým prvkem jsou sezony, ve kterých se bude pravidelně přidávat hodně nového obsahu. To vše hráči dostanou ve špičkovém grafickém provedení s perfektním ovládacím systémem. Hra bude mít velkou podporu a propojení na sociální sítě, kde se dozví vždy ty nejčerstvější informace a možnost komunikovat s námi napřímo.

Když jsem Shadowgun War Games poprvé spustil, hned mi připomněl Overwatch. Je to záměr?

Záměr byl vytvořit nejlepší možnou mobilní hero-based střílečku s tím, že jsme se rozhodli jít cestou moderní a oblíbené grafické stylizace. Hry Overwatch a Fortnite dokázaly v tomto směru nastolit úspěšný trend a my jsme se jím nechali inspirovat.

Hru vydáváte v režimu free 2 play. Na čem plánujete vydělávat?

Hráči nás můžou podpořit nákupem kosmetický předmětů jako jsou skiny postav, emoty, přívěšky na zbraně. Zásadní věc je potom Batlle Pass, který obsahuje více než 100 atraktivních dárků pro jednu sezonu, která trvá 8 týdnů. Cena Battle Passu je 9,99 USD, ale obsahuje věci za mnohem vyšší cenu. Další výhodou je, že po dobu 8 týdnů si hráč postupným plněním výzev a úkolů kromě odemykání dárků také vydělá kredity. Po dobu jedné sezony si tak každý může pohodlně vydělat dostatek kreditů, aby si za ně mohl pořídit Battle Pass na další sezonu.

Které hry vnímáte jako svoji hlavní konkurenci? Nebojíte se, že lovíte ve stejných vodách jako Call of Duty Mobile? Nebo to tak v tomto odvětví nefunguje?

Máme rádi konkurenci a Call Of Duty mobile mezi ně patří. A my jsme moc rádi, že nám ohromně pomohli přitáhnout mobilní hráče k žánru FPS. Velký úspěch jedné značky pomáhá zpopularizovat žánr a tím pomůže i ostatním vývojářům získat více hráčů. Dále je to už jen otázka kvality, tady jsme si poměrně jisti, že představujeme světovou špičku a konkurenční mobilní FPS jsou pro nás příjemná reference.

Máte nějaké progamingové ambice?

Na progaming jsme připraveni, Shadowgun War Games obsahuje vše pro úspěšný vstup do této herní oblasti. Není to však aktuální teď v okamžiku vydání hry. Nejdříve je třeba vybudovat komunitu. Samotní hráči potom rozhodnou, zda je Shadowgun War Games dobrá hra pro esport, nebo ne.

Jak dlouho už na hře pracujete?

Vývoj Shadowgun War Games trval cca 1 rok a pracovalo na tom přibližně 50 lidí.