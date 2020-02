Vše začne nečekaným vpádem husitů na území Slezka, říká autor české hry

Můžete se krátce představit? Kolik vám je, co děláte, jak dlouho se věnujete tvorbě her… ?

Jsem Petr Kubíček, pocházím z Brna a bude mi na podzim 34 let. Hrám se věnuji od malička. Vždycky mě fascinovaly jako médium, nejen jejich hraní. Zajímá mě historie, psychologie, herní vývoj, ale také grafika, zvuk, hudba, scenáristika a prostě všechno, co se kolem nich točí.

Petr Kubíček Vývoj her ho lákal od dětství, kromě menších projektů vydal i dva mobilní kousky. Kvůli práci na Shadows si zkrátil v práci úvazek.

Už jako děcko jsem se pokoušel dát dohromady nějakou svou vlastní hru. Několikrát se mi to i povedlo, ale hry se dostaly vždy jen do okruhu nejbližších přátel a šlo o drobné textovky a hříčky. To byla devadesátá léta a mé dětství. Později jsem se dostal úplně jinam. Začal jsem dělat dýdžeje, věnoval se hudbě a vlastní produkci. A pak si pořídil rodinu. Můj středobod světa se najednou změnil a já na nějaký čas pracoval v prodeji a službách.

V jedné firmě jsem pak dostal skvělou příležitost přejít z pozice na zákaznické podpoře do vývoje. Tak jsem se vrátil k programování a začal dělat na informačních systémech pro zařízení poskytující sociální služby. Vrátil jsem se ve volném čase také k vývoji her a vydal dvě menší hříčky na mobily. Měl jsem chuť začít něco většího, a tak jsem po několika různých prototypech skončil u Shadows. Jinak nemám žádnou IT školu a všechno jsem se učil sám.

Zaujalo mě, že projekt měl být původně 2D roguelike hopsačkou. To má k izometrickému RPG celkem daleko. Co se stalo?

Jak jsem říkal, chtěl jsem nějaký větší projekt. Ale bál jsem se, abych to nepřehnal. Aby se to dalo dokončit v nějakém rozumném čase. V té době jsem pracoval s Game Makerem, což je 2D engine. Dal jsem dohromady základní osnovu, o čem by hra měla být, jak by se měla hrát a jak vypadat. Nedopadlo to, čas šel dál a já sklouzl k jiným nápadům a projektům. K husitům a temné atmosféře jsem se vrátil až po letech. Zkoušel jsem prototypovat hru jako 2D top down, 2D izometriku, ale nic nefungovalo. Až přechod na 3D tak nějak přirozeně určil projektu směr.

Už víme, že hra je zasazena do období husitských válek, ale můžete prozradit víc k příběhu?

Hra bude začínat nečekaným husitským vpádem na území Slezska a bude se odehrávat v jeho průběhu, to jest někdy mezi březnem a květnem roku 1428. Husité vidí jasné zlo a hřích ve svých katolických protějšcích a bojují za svůj program Čtyř artikul a také za zásoby pro svá polní vojska. Katolická města a vesnice zase naopak nemohou nevidět ďábla v husitech, kteří plení a vraždí všechny, kteří jim přijdou pod ruku.

Obě strany bojují za své dobro a za svou pravdu a hráč dostane možnost poznat obě blíže. Ovšem to největší zlo číhá někde úplně jinde a téhle situace s radostí využije. A nebude se nikoho ptát na jeho víru. Doufám, že mi odpustíte, když v tuto chvíli nebudu prozrazovat víc.

Pochopil jsem, že hra je fikce odehrávající se na pozadí skutečných událostí. Jak moc daleko chcete v tomto ohledu zajít?

Jak daleko s fikcí, nebo realitou? Hra rozhodně nebude žádným způsobem ohýbat historii a bude se jí držet v maximální možné míře. Důležité ale je, že to, co jsme se učili ve školách, nebylo zdaleka všechno, co se tam stalo. Pravda byla mnohem děsivější a temnější.



Půjde ve hře rozpoznat nějaká konkrétní místa na území Slezka?

Hra se bude odehrávat na reálných místech ve středověkém Slezsku. Jeho území se dnes rozkládá nejenom v Čechách, ale také z větší části na území Polska. Hráč bude moct navštívit řadu skutečných míst – Třemešnou, Vratislav, tvrz na hoře Sobotce nebo třeba klášter v Kamenci. Vzhledem k izometrickému a pohádkovému zobrazení ale moc nemá smysl se snažit o nějaké přesné repliky. Přesto skutečný tehdejší vzhled míst beru v potaz tam, kde to dává smysl a mám dostatek podkladů.



Na jakou skupinu hráčů s 1428: Shadows over Silesia cílíte? První informace na mě působí, že tíhnete k zlaté éře her z devadesátek, čili bude to zážitek spíš pro náročnější?

Ano. Jsem milovník klasických adventur jako Broken Sword, Monkey Island nebo český Posel smrti. Inspirací mi ale jsou také hry jako první a druhý Fallout, Gothic, trochu Diablo, trochu Metal Gear apod. Hráče čekají nejen souboje, ale také chytrý stealth postup a hádanky. Chci, aby hráč musel u hry přemýšlet a snažit se ji porazit, obelstít. Snažím se stále najít správnou míru. Snad se to povede.

K jaké hře má 1428: Shadows over Silesia nejblíž?

Dlouho jsem o tom přemýšlel, a ať řeknu cokoli, tak to asi bude vedle. Pocitově by to mohlo působit jako takový temný Broken Sword říznutý Falloutem a Diablem. Hra je ale mnohem menší než tyto úžasné velké hry a je lineární.



Jak budou fungovat souboje?

Souboje by měly působit podobně jako v klasických RPG hrách žánru. Jeden rozdíl tu je, a to, že se snažím být trošku „realističtější“. Souboj není tak rychlý, nutí reagovat na protivníka a přesila znamená velký problém, z kterého pomůže jen chytrost nebo rychlý ústup. Trošku bych to přirovnal ke Kingdom Come, ale je to velmi zjednodušené. Hráč má pouze jedno tlačítko pro útok a druhé pro kryt. Také nevolí směr.



Jakou máte představu o plíživých pasážích? Chápu to tak, že chcete jít dál než třeba Assassin’s Creed?

Miluju Hideo Kojimu a jeho hry. Metal Gear a Death Stranding jsou pro mě velkým vzorem. Můj rozpočet je ale velmi omezený a hru vyvíjím převážně sám. Umělá inteligence rozhodně nebude takto chytrá.

Jak velká hra bude?

Hráč se dostane do temných kobek i na otevřené pláně. Hra jako taková bude rozhodně komornější. Cílím přibližně na desetihodinový zážitek.

V jakém stavu nyní hra je? To, že děláte hru sám, je obdivuhodné. Ale nebojíte se, že jste si ukousl příliš velké sousto? A asi nemá cenu ptát se aspoň přiblížit datum vydání, že?

Hře se věnuji necelý rok a před několika měsíci jsem nechal zahrát prototyp menší skupinu hráčů s tím, že se uvidí, jak to zaujme, a podle toho s projektem buď budu pokračovat dál, nebo zkusím něco jiného. Skutečně mi udělalo radost, že ohlas byl téměř výhradně pozitivní. Mám před sebou dlouhou cestu a stát se může cokoli.

Pravdou ale je, že projekt jsem maximálně omezil na velikosti a doufám realisticky rozvrhl. Zatím jsem s vývojem na čas. Všechny hlavní mechaniky jsou implementované a také je napsaná většina příběhu. Zkrátil jsem si svůj pracovní úvazek, abych mohl na hře pracovat co nejvíc a investuji vlastní úspory. Držte mi palce, ať se nic nepokazí! Datum vydaní zatím nechci prozrazovat. Můžu ale říct, že letos to rozhodně nebude.