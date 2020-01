Vzpomínáte na fenomén Pokémon Go? Hra má za sebou rekordní rok

Z Pokémon Go se stal v roce 2016 neuvěřitelný hit, který rychle prorazil za hranice videoherního odvětví. Zvednout zadek a vypravit se ven s mobilem v ruce chytat pokémony se totiž odhodlali i ti, kteří tradiční hry s Pokémony nejenom neznají, ale ani se nepovažují za hráče.

Pokémon Go z pohledu útrat uživatelů

Lidé během startovního roku ve hře utratili 832 milionů dolarů. To je slušná částka, které se žádná z konkurenčních her nepřiblížila ani na dostřel. Mluvíme přitom o známých značkách, jakou jsou Ghostbusters, The Walking Dead či loňský Harry Potter: Wizard Unite.

Pokémon Go se přitom loni jako jediné hře podařila ještě jedna věc: mít větší příjmy než v roce, kdy byla spuštěna. Uživatelé totiž při chytání pokémonů v aplikaci utratili 894 milionů dolarů. Na úspěchu se podílí průběžné aktualizace a pořádané eventy. V kontextu s ostatními je Pokémon Go pátou nejvýdělečnější mobilní hrou roku 2019, uvádějí analytici ze Sensor Tower.

Nejvíce v Pokémon Go loni utráceli hráči ve Spojených státech (38 procent), za nimiž následují Japonsko (32 procent) a Německo (6 procent). Více se utrácelo na zařízeních s Androidem (54 procent). Na každé stažení připadá průměrná útrata 5,7 dolaru.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Co se týče ostatních her s Pokémony, loni vyšla očekávaná nová generace Sword & Shield na konzoli Switch. Letos ji rozšíří dva placené přídavky a v březnu vyjde spin-off Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Více jsme psali na Bonuswebu zde.

Připravovaná cloudová služba Pokémon Home, která umožní transfer pokémonů mezi hrami a nahradí Pokémon Bank, bude spuštěna v únoru.

70letý důchodce loví pokémony na 15 mobilech:



VIDEO: 70letý důchodce loví pokémony na 15 mobilech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu