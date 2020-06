Tento důchodce má nejšílenější kolo na světě. Přidělal si na něj 64 mobilů

Už před dvěma roky byl důchodce Čchen San-jüan původem z Tchaj-wanu senzací internetu, když si lidé v jeho okolí povšimli, že věnuje svému koníčku opravdu důkladnou péči. Účastní se totiž lovu digitálních příšerek ve hře Pokémon GO, která vyžaduje chodit se zapnutou aplikací po venku a hledat místa, kde se nacházejí herní aktivity. Tenkrát měl kolo osazené patnácti mobily a už to stačilo, aby se o něj začali lidé zajímat (více viz Důchodce chodí s 15 mobily ve speciálním držáku. Loví na nich pokémony).

Senior se rozhodl si svou pověst a zároveň výkon ve hře ještě důrazně vylepšit. Na kole má tak přidělaných už celkem 64 smartphonů plus další příslušenství. Jeho kolo nyní připomíná spíše ocas páva posázený mobily a v redakci dumáme hned nad dvěma věcmi. Zaprvé: jak Čchen dosáhne na vrchní řady? Zadruhé: na tom kole určitě není bezpečné jezdit.

V minulosti již lokální televizní stanice po seniorovi vyzvídaly, jak se ke koníčku dostal. Údajně se naučil hru hrát se svým vnukem a začala ho bavit. Už před dvěma roky investoval měsíčně v přepočtu skoro třicet tisíc korun do údržby držadla, telefonů i za poplatky a virtuální předměty ve hře. Nyní to musí být ještě větší suma, nicméně třeba tchajwanská společnost Asus jej učinila svým lokálním ambasadorem, takže má nepochybně některé telefony od nich.



Ačkoliv by se mohlo zdát, že se svými mnoha aktivními účty bude mít výraznou výhodu při bojích hráče proti hráči, které hra Pokémon GO také obsahuje, Čchen se jich údajně neúčastní. Ví, že by to nebyl férový souboj. Místo toho se jen prochází po městě a dále vylepšuje sbírku virtuálních příšerek. A nepochybně je také velkou kuriozitou pro turisty i místní.