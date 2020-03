Pokémon GO mění kvůli koronaviru pravidla, hráči by neměli chodit ven

Koronavirus si vybírá svoji daň i v herním průmyslu. Největší události jako IEM Katowice nebo výstava E3 byly zrušeny a hrozí, že se zpozdí i vydání nové generace konzolí, naplánované na konec letošního roku. Další společností, která musí radikálně změnit své plány, je americký Niantic, provozovatel nesmírně populární hry Pokémon GO.



Ta je založena na principu geocashingu, kdy se hráči při lovu roztomilých příšerek musí pohybovat i ve skutečném světě (viz náš článek). Tedy dělat přesně to, od čeho aktuálně úřady veřejnost zrazují v obavách z šíření epidemie koronaviru. Firma Niantic proto zareagovala sérií opatření, kvůli kterým můžete Pokémony úspěšně lovit, aniž byste při tom opustili teplo domova. Uvalila 99% slevu na herní bonus, který láká vzácné jedince k vaší lokaci, na polovinu snížila počet kroků nutných k získání vajíček, ze kterých se líhnou, a také na neurčito odložila speciální promo akci nazvanou Abra Community Day. Všechna opatření už jsou v platnosti a to až do odvolání.