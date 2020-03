Důchodce i přes zákaz vycházení lovil ve vylidněných ulicích pokémony

Z celostátního zákazu vycházení, jehož platnost by měla vypršet až v sobotu 28. března, si sedmasedmdesátiletý Španěl nedělal patrně příliš velké starosti. Pouhý týden po zavedení razantního omezení volného pohybu se totiž vydal do vylidněných ulic Madridu. Ne však proto, že by si potřeboval nezbytně nakoupit. To je jedna z výjimek, kdy Španělé mohou i v době razantního omezení pohybu opustit domov. Těmi dalšími jsou cesty do práce či nemocnice.

Městští policisté, kteří v neděli 22. března krátce po poledni toulajícího se důchodce zastavili v městské části La Latina, se totiž dočkali překvapivého odůvodnění jeho setrvávání venku. Ve chvíli, kdy se k němu přiblížili, řekl, že loví pokémony. Oním důvodem, proč porušil vládní nařízení, byla neutuchající touha po postupu v oblíbené mobilní hře Pokémon Go.

Pokuta ho neminula. Madridská policie zároveň prostřednictvím tweetu upozornila, že takové porušování zákazu vycházení nebude tolerovat. Lidé se nemají za žádnou cenu snažit vymlouvat na to, že loví pokémony, dinosaury nebo jakákoli jiná magická stvoření.

Podle portálu Androidauthority nejde o ojedinělý případ. Podobnou zkušenost mají i italští karabiniéři. Ti údajně minulý týden v městě San Fermo della Battaglia v Lombardii, která je jednou z nejvíce koronavirem postižených oblastí Itálie, narazili na jednatřicetiletého muže, který se toulal po ulicích s tabletem v ruce. „Musím lovit pokémony,“ vysvětlil karabiniérům při legitimování.



Tvůrci oblíbené mobilní hry Pokémon Go, společnost Niantic, přitom již v půlce března začali všechny hráče motivovat k tomu, aby během koronavirové pandemie zůstali doma. Například uvalili 99% slevu na herní bonus, který láká vzácné jedince k vaší lokaci, snížila i počet kroků nutných k získání vajíček (více u kolegů na Bonuswebu).

