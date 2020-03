Inteligentní karantény by se lidé neměli bát, není to Velký bratr

Zavedení inteligentní karantény oznámil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v úterý 24. března, spuštěna by měla být po 12. dubnu. Systém už delší dobu vyvíjí iniciativa Covid19cz ve spolupráci s mnoha technologickými firmami a úřady. A už běží v testovacím provozu. Prymula uvedl, že s realizací pomůže i armáda.

O co jde? Není to nic složitého, operátoři mají data o pohybu každého zákazníka, polohu telefonu určuje přihlášení do jednotlivých BTS (základnové stanice operátora, které tvoří celou síť). Není to tak přesné jako pomocí GPS, ale pro toto použití je to dostatečné. Stejně tak banky mají informace o použití platební karty.

Tyto údaje jsou podstatné nikoliv pro to, aby stát nemocné šmíroval, ale aby se podařilo dohledat co nejvíce lidí, které mohl nakazit, nebo od kterých se nakazil. Hygienické stanice mají povinnost tyto údaje dohledat a nakažený má povinnost je hygienikům sdělit.

Standardně tak hygienici vedou s nemocným rozhovor a snaží se získat co nejvíc informací. Jenže obvykle si lidé moc dobře nepamatují, co dělali před pár dny a s kým se sešli. A právě data od operátorů a bank mohou s pamětí pomoci. Pokud nemocný bude souhlasit, a to je důležité, bez jeho souhlasu nelze data od operátorů a bank použít, tak hygienici dostanou mapku, kde jsou vyznačena místa za posledních pět dnů, kde se nakažený pohyboval.



Chytrou karanténu bude možné použít i pro sledování, jestli nemocný karanténu dodržuje. Opět ovšem jen s jeho souhlasem. Na detaily jsme se zeptali Jiřího Grunda, výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí (AMPS).

Operátoři mají všechna data o pohybu svých zákazníků. Předpokládám, že standardně jsou anonymní a přísně zabezpečená

Ano, operátoři mohou data o pohybu zpracovávat, ale podle zákona o elektronických komunikacích pouze k provozně technickým účelům nutným pro provoz a fungování sítě.

Pokud nakažený nesouhlasí s trasováním, co je výsledkem pro hygienu?

Hygienik nedostane mapku s údaji pochybu nakaženého a bude se muset spolehnout pouze na tradiční průběh pohovoru a věřit, že nakažený na něco nezapomněl.

Lidé musí hygieně odpovídat popravdě, mapka tomu pomůže. Mají nakažení problém s udělením souhlasu?

Zatím žádný takový případ neevidujeme.

Nebylo by v současné situaci vhodné, aby se mohlo postoupit do fáze dva a úřady měly i kontakty na lidi, kteří se s nakaženým setkali?

Tento dotaz je potřeba položit orgánu veřejného zdraví. Fáze dva nicméně naráží na limity ochrany osobních údajů. Mimochodem, stát ji před cca dvěma týdny zvažoval, ale nakonec se rozhodl pro variantu jedna, tedy mapka pro hygienika.

V médiích se hodně mluví o zasílání SMS lidem v zahraničí, na vyžádání úřadů. dostaly úřady jen počet SIM, na které byla zpráva zaslána, nebo i nějaký seznam čísel?

Žádný seznam čísel nikdo nedostal, pouze jsme jako APMS zveřejnili jak médiím, tak MZCŘ agregovanou informaci, že odešlo celkem 205 tisíc SMS do zahraničí z čehož 7 600 byla Itálie, 18 000 Francie, 139 200 Německo.

Mají se lidé obávat nějakého úniku informací o jejich osobě?

Pro operátory je ochrana osobních údajů svatá. Jejich vnitřní pravidla jsou natolik přísná, že si nedokážou představit zneužití na jejich straně. Navíc krajská hygiena je povinna podle mimořádného opatření MZČR po realizaci pohovoru s nakaženým všechna získaná lokalizační data, k jejichž využití dal nakažený výslovný souhlas, do šesti hodin smazat.

Kdo všechno na iniciativě spolupracuje?

Covid19cz zastřešuje celá řada technologických firem Seznam.cz, Alza.cz, Keboola, Pale Fire Capital, O2, mluvii, CleverMaps, Česko.Digital, Liftago, Stories.bi, DataSentics, Dateio, Expertkom, Actum, WMC/Grey, Rockaway, Invia.cz a Reservio. Nicméně pro operátory je klíčovým partnerem ministerstvo zdravotnictví (MZČR) případně krajská hygienická stanice. Vychází to z mimořádného opatření vydaného MZČR.

Využívá tato iniciativa nějaké pokročilé technologie, třeba umělou inteligenci?

Řekl bych, že všechny strany používají nejmodernější dostupné technologie pro analýzy velkých dat. Nicméně pro uvedený účel zatím nebylo potřeba nástroje umělé inteligence nasadit.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.