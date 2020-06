Nové hry pro fandy Pokémonů: čištění zubů, kavárna a návrat z Nintenda 64

Jako první přišla na řadu aplikace, která má dětem zpříjemnit to, co nemají právě v oblibě, a to čištění zubů.

Pokémon Smile

Aplikace se jmenuje Pokémon Smile a využívá rozšířené reality. Děti láká na to, že čištěním zubů zachrání pokémony, kterých má být přes sto. Pravidelným „hraním“ získají různé čepice, které se jim během čištění zobrazují na hlavě. Aplikace je zdarma, stáhnout si ji můžete hned na iOS nebo Android.

Po čištění zubů jsme vyrazili do kavárny. Pokémon Café Mix míří taktéž na mobilní zařízení, ale navíc si ho zahrajeme i na Switchi. Ačkoliv budeme provozovat vlastní kavárnu, jejímiž zaměstnanci se stanou pokémoni (první bude Eevee), není to strategická hra.

Pokémon Café Mix Pokémon Café Mix

Cílem je podle zadání spojovat ikonky pokémonů. Hra je označována jako free-to-start, stažení tedy nebude zpoplatněno. Ale na to, jak moc, nebo málo bude obchodní model agresivní, si musíme počkat do 24. června, kdy hra vychází na všech oznámených platformách.

Třetí oznámení potěšilo hráče, kteří už to s Nintendem nějakou dobu táhnou, ale jsem si jist, že hra zaboduje i u mladší generace. Řeč je o titulu Pokémon Snap, který před více než dvaceti lety vyšel na Nintendu 64.

New Pokémon Snap, jak se hra na Switch jmenuje, slibuje zcela nové dobrodružství „na krásných ostrovech s pokémony, kteří čekají, až je (za)chytíte - skrze objektiv fotoaparátu“. U pokémonů prý uvidíme dosud neviděné výrazy a chování. Více prozatím nevíme.

New Pokémon Snap New Pokémon Snap

Hráči mobilních Pokémon Go se mohou těšit na mega evoluci. A majitelé Pokémon Sword / Shield si mohou od středy zahrát první placenou expanzi The Isle of Armor. K té se váže event, který říká, že pokud milion hráčů porazí v Max Raid Battle mýtického pokémona Zeraoru, získají všichni trenéři „shiny“ verzi. Podrobnosti naleznete zde.

Další prezentace proběhne za týden, konkrétně 24. června. Odhalen má být „velký projekt“. Spekulace jsou poměrně divoké: někteří poukazují, že nemusí jít nutně o hru. Jiní věří, že půjde o remake některého populárního dílu. Uvidíme za týden.