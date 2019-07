Stáhněte si zdarma válečné peklo This War of Mine a pohodového Moonlightera

Při sledování marketingové strategie firmy Epic si nejde nevzpomenout na závěr filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág, ve kterém Bolek Polívka pronáší: „Tak, a teď si vás kúpím všecky!“

Nabídka obchodu Epic Store se úctyhodně rozšiřuje, stejně jako knihovna her zdarma.

Kromě toho, že si exkluzivitou zavazuje každou druhou významnější PC hru letoška, pořádá plošné slevové akce i na dosud nevydané hry, či dokonce žehlí přešlapy cizích studií, tak mezi hráče pravidelně rozhazuje spoustu skvělých her zdarma. Ze začátku nabízel jednu každý druhý týden, časem přešel na každotýdenní frekvenci a v nejnovější dávce dává dokonce dvě hry najednou. A není to jen proto, že by chtěl tentokrát kvantitou nahradit kvalitu.

This War of Mine je tíživá záležitost, která bez skrupulí ukazuje odvrácenou tvář války. Polští 11 Bit Studios se v této „survival strategii“ podívali na probíhající ozbrojený konflikt očima obyčejných civilistů.

Namísto řetězení headshotů a hledání nábojů tu budete řešit spíše strach, hlad, špínu a nemoci. Hráčovým úkolem je udržet svoji skupinu přeživších na živu co nejdéle, což obnáší řadu nepříjemných morálních rozhodnutí. Necháte vážně nemocného parťáka zemřít, nebo na něj budete riskovat vzácné léky, které by mohly pomoci jiným? Budete zdlouhavě vyjednávat s dvojici důchodců, nebo je v jejich vlastním domě prostě okradete?



„This War of Mine patří k jedné z mála her, které bych doporučil prakticky každému. Nabízí intenzivní hratelnost, silnou myšlenku, extrémní nelinearitu a nepřeberné množství příběhů, které se plynule vytvářejí s tím, jak hrajete,“ napsal Jakub ve své dobové recenzi a tato slova platí bez debat do dnes.

Jako vítané odlehčení pak působí druhá hra, kterou tento týden Epic rozdává zadarmo. Je jí akční RPG Moonlighter, pyšnící se hezky barevnou pixelartovou grafikou.

Server GamesRadar+ o ní napsal, že jde o kombinaci Stardew Valley, Dark Souls a Binding of Isaac, což zní poměrně divoce, ale přesně to vystihuje její podstatu. Vedle klasických RPG činností, jako je hledání pokladů a zabíjení nepřátel, tu musíte řešit i civilní život hlavního hrdiny.

Pokud si hry aktivujete na tomto odkazu do 2. srpna, zůstanou vám v Epic Store knihovně již napořád.