Epic Store ukořistil Mechwarriora 5 a už podporuje ukládání do cloudu

Mechwarrior 5 je další hrou, který vyjde s roční exkluzivitou v obchodu Epic Store. V oficiálním prohlášení najdeme dnes už v podstatě klasické vysvětlení, že malým vývojářům tato spolupráce umožní vyrobit lepší hru. A také, že všichni, kdo si Mechwarriora v dobré víře předobjednali s tím, že vyjde na Steamu, mohou zažádat o vrácení peněz.

Na podobná oznámení už jsme si dávno zvykli a tentokrát to snad ani nevyvolá obvyklou vlnu negativních reakcí, do 10. prosince, což je oficiální datum vydání, totiž zbývá spousta času.

Mnohem zajímavější je proto informace, že Epic už do svého uživatelského klienta opatrně nasazuje slibované ukládání do cloudu. Podle Tima Sweeneyho to zatím funguje jen v několika vybraných hrách (jednou z nich je například Moonlighter, který je aktuálně k dispozici zdarma), postupně se funkce rozšíří na všechny hry z katalogu.

U konkurenčního Steamu funguje ukládání do cloudu již více než deset let, nejvíce jej využívají lidé, kteří hrají na více zařízeních najednou. Jako záloha v případě nečekaných problémů se to však může hodit všem.

Cloud saves are enabled for a couple of new games right now. We have a bit more work to do before rolling it out more widely.