Epic Store pořádá první výprodej, provázejí ho zmatky

U vybraných titulů cena klesá až o 75 procent, každá hra přesahující cenou 15 eur je pak automaticky o deset eur levnější. A to včetně dosud nevydaných her, které lze zatím pouze předobjednat.

Ještě ani nevydaná Afterparty za pouhých šest eur? Skoro si připadáme jako zloději.

Výsledkem této plošné akce jsou někdy až absurdní situace, kdy například očekávanou novinku Afterparty od tvůrců hitu Oxenfree lze pořídit za vyloženě směšných šest eur (cca 150 Kč). Za zmínku stojí i připravované interaktivní filmy od společnosti Qunatic Dream, u nichž už navíc známe vydání. Heavy Rain (24. června) a Beyond: Two Souls (22. července) stojí aktuálně deset eur (cca 250 Kč), loňský Detroit (někdy v průběhu léta) je pak za 30 eur (cca 770 Kč).



Jak už to u Epic Store bývá, celá megalomanská akce působí trochu uspěchaně a neobešla se bez potíží. Z obchodu například bez varování zmizela chystaná hra Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2, její vydavatelství Paradox Interactive se totiž rozhodlo z akce vycouvat.

Všichni zákazníci, kteří si ji v tom krátkém časovém úseku stihli zakoupit, se však bát nemusí. Epic slíbil, že u již provedených transakcí cenu vydavatelům dorovná. Něco podobného potkalo i nezávislý titul Oxygen Not Included.

Potlesku se nedočkalo ani studio Supergiant, jejichž Hades je jednou z her, které vychází exkluzivně jen v obchodu Epic Store. Ti se slevové akce účastní také, ovšem zároveň hru trochu nešťastně přecenili.

Zásadní interaktivní film Heavy Rain poprvé na PC a jen za 250 korun? No neberte to.

Přestože je to u her v předběžném přístupu poměrně běžná věc, načasování na začátek výprodeje a nulová předchozí komunikace s fanoušky samozřejmě nikoho nepotěšila. I oni však na negativní reakci komunity zareagovali rychle a po dobu výprodeje, který potrvá až do 14. června, vrátili cenu na původní hodnotu.

Jak dlouho se nastavený obchodní model Epic Store, který vyloženě rozhazuje peníze plnými hrstmi, podaří udržet, je ve hvězdách. Aktuálně z toho hráči jedině profitují.

A aby těch dobrých zpráv nebylo málo, bylo oznámeno, že frekvence rozdávání her zdarma se zvýší z dosavadních dvou týdnů na jeden. Nyní si můžete bezplatně rozšířit sbírku o adventuru Stories Untold, příští týden to pak bude experimentální Rime.

Tak co, vezmete už konečně Epic Store na milost?