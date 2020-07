Ghost of Tsushima a Paper Mario: The Origami King si připisují slušný start

Nejprodávanější hrou týdne je samurajská akce Ghost of Tsushima (PlayStation 4), po níž následuje vtipné dobrodružství Paper Mario: The Origami King (Switch).

Start Ghost of Tsushima se sice po stránce prodejů nevyrovná akci The Last of Us: Part 2, která vyšla minulý měsíc, ale vede si o sedm procent lépe, než loňská Days Gone.

Úvodní prodeje Ghost of Tsushima jsou čtyřikrát větší než má Paper Mario: The Origami King, který se musí spokojit s druhým místem. Ale ani humorné papírové dobrodružství s Mariem si nevede špatně.

Paper Mario: The Origami King odstartoval lépe než Paper Mario: Color Splash na Wii U (2016) a Paper Mario: Sticker Star na 3DS (2012) dohromady. Vede si dokonce lépe než Super Paper Mario na Wii, který vyšel v roce 2007, a to v době, kdy hra nebyla k mání digitálně. Aktuální Paper Mario na Switch tak má ambici stát se nejprodávanějším dílem v sérii.