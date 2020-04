Služba GeForce NOW přišla o Xbox Game Studios a Warner Bros, láká na Ubisoft

GeForce NOW se v pátek 24. dubna rozloučí s hrami od Warner Bros. Interactive Entertainment (Batman, LEGO, Mortal Kombat...), Xbox Game Studios (Cuphead), Codemasters (F1, Dirt...) a Klei Entertainment (Don’t Starve).

S podporou naopak pokračuje Ubisoft. GeForce NOW nově zahrnuje další hry ze sérií Assassin’s Creed a Far Cry, přičemž další tituly mají následovat v nadcházejících týdnech. I nadále jsou dostupné hry od Epicu, Bungie či Bandai Namca.

„Třicet ze čtyřiceti nejhranějších her na Steamu už máme v GeForce NOW. A pracujeme na tom, abychom do služby přinesli více než 1 500 dalších her,“ píše nVidia na blogu.



„Spolupracujeme s digitálními obchody, aby vydavatelé mohli označit své hry připravené pro streamování na GeForce NOW hned při vydání. Pomůže nám to přivést do knihovny rychleji více her a také poskytnout stabilnější katalog.“



Odstraňování her je pro nVidii velký problém, který odrazuje potenciální zájemce o službu. Pravděpodobně z tohoto důvodu, než se situace stabilizuje, tak prodloužila původní členství Founders až od letošního června, než začne s fakturací.